"Госпрограмма по развитию сельских территорий – беспрецедентная по масштабам финансирования", - Денис Москвин Общество

"Госпрограмма по развитию сельских территорий – беспрецедентная по масштабам финансирования", - сказал секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", депутат Государственной думы РФ Денис Москвин, который принял участие в совещании, где обсуждалась новая госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий".

Совещание прошло 4 июня в исполнительном комитете нижегородского регионального отделения "Единой России" с участием министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николая Денисова.

Как напомнили в НРО партии, в октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин по итогам рабочей поездки в Ставропольский край поручил разработать и утвердить госпрограмму по развитию села. 21 мая 2019 года в Воронеже состоялся форум сельских депутатов, где обсуждался проект госпрограммы и весь комплекс вопросов социального развития села.

По итогам форума председатель "Единой России", премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал ряд предложений, выработанных партией. В частности, была одобрена инициатива снизить размер первоначального вноса по льготной ипотеке на селе до 10%. 31 мая Дмитрий Медведев утвердил госпрограмму комплексного развития сельских территорий до 2025 года.

Главная задача госпрограммы - приблизить уровень жизни сельского населения к городскому. Объем финансирования программы в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей.

Во время совещания участники обсудили реализацию госпрограммы на территории Нижегородской области.

"Сейчас разработка программы выходит на финишную прямую, и уже меньше чем через год она начнет действовать. По масштабам финансирования – это беспрецедентная программа. Причем, она предусматривает принципиально новые условия получения федеральной поддержки для улучшения жизни на селе. Главным ее механизмом станет конкурс региональных проектов. Отобранные в регионах заявки будут рассматриваться и ежегодно софинансироваться государством. С учетом тех колоссальных средств, которые будут выделяться, мы должны преобразить наши села. В первую очередь, это создание инфраструктуры, организация новых рабочих мест, благоустройство территорий. Все эти меры направлены на то, чтобы люди оставались на селе, а специалисты возвращались на эти территории и закреплялись там", - подчеркнул Денис Москвин.

В ходе совещания принято решение, что в ближайшее время министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов выступит с докладом перед депутатами Законодательного собрания Нижегородской области для разъяснения дальнейшей работы по госпрограмме. Также обсуждение реализации госпрограммы в регионе пройдет с сельскими депутатами. После чего будут выработаны и обобщены предложения от Нижегородской области по корректировке данной госпрограммы и нормативных актов по ее реализации.

Фото: Пресс-служба НРО "Единая Россия"