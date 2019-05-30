"Сберечь для последующих поколений природу планеты во всем ее великолепии – великая миссия", - Евгений Лебедев Общество

"Сегодня мы не только поздравляем профессионалов своего дела, взявшим на себя великую миссию – защитить, восстановить, сберечь для последующих поколений природу планеты во всем ее великолепии и разнообразии, но также призываем всех жителей к нашему общему долгу – беречь Землю, на которой мы живем для последующих поколений", - заявил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, поздравляя жителей региона с Днем эколога.

"Это будет возможно, объединив усилия органов власти, представителей науки, бизнеса, широкой общественности. Результаты нашего общего ежедневного труда нельзя потрогать руками, но можно почувствовать. Их ощутят на себе наши дети и внуки через десятки или даже сотни лет", - добавил он.

Евгений Лебедев подчеркнул, что День эколога - один из самых молодых праздников в России, но он важен для каждого.

"Желаю всем неравнодушным к сохранению природных богатств нашей области успехов в этом важном деле и, конечно, счастья, здоровья, благополучия", - сказал он.