Работу кафе-бара "Арго" в Ленинском районе Нижнего Новгорода приостановили из-за санитарных нарушений Происшествия

Фото: Роспотребнадзор

Работу кафе-бара "Арго" (ИП Чуланова), расположенного на ул. Героя Попова в Ленинском районе Нижнего Новгорода, приостановили на 90 суток из-за многочисленных санитарных нарушений. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области 5 июня 2019 года.

Проверка показала, что в кафе не были оборудованы отдельные туалет и раковина для посетителей, в морозильной камере холодильника совместно хранились сырые и готовые продукты, система канализации кафе объединена с системой канализации жилого дома.

В связи с этим в отношении ИП Чуланова составлен протокол об административном нарушении. В мае 2019 года Ленинский районный суд принял решение приостановить деятельность кафе.