Детская городская больница Нижнего Новгорода примет участие в благотворительной программе "Мир без слёз" Общество

Фото: организаторы мероприятия

Детская городская больница №25 Автозаводского района Нижнего Новгорода примет участие в ежегодной благотворительной программе банка ВТБ в поддержку детских медицинских учреждений "Мир без слёз" 6 июня 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба банка.

На мероприятии состоится официальная передача денежного сертификата, на который больница приобретет высокотехнологичное оборудование.

Для детей будет организовано праздничное представление с участием персонажей мультсериала "Маша и Медведь". Кроме того, им в подарок подготовлены сундучки с карандашами и красками.

"Мир без слёз" — ежегодная благотворительная программа банка ВТБ, которая создана для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. Объем благотворительной помощи по программе в 2019 году составит более 75 млн рублей, что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году. Участники акций — 25 медицинских учреждений: 4 больницы в Москве и 21 в регионах.

Нижний Новгород становится участником программы "Мир без слёз" четвертый раз. В 2010 году ВТБ передал в дар Нижегородской областной детской клинической больнице сертификат на приобретение комплекта оборудования для отделения реанимации, а в 2012 году благодаря программе "Мир без слёз" в той же больнице появился аппарат для обработки биоматериалов. В 2015 году акция проходила в Детской городской клинической больнице № 27 "Айболит" – банк ВТБ перечислил на счет больницы 1,5 млн рублей на приобретение медицинского оборудования для проведения ультразвуковых исследований.

Программа мероприятия:

Детская городская больница №25 (Ул. Лоскутова, д.2а)

10:30 – 11:00 Сбор гостей

11:00 – 12:00 Праздничное представление для детей с участием героев мультфильма "Маша и Медведь", вручение памятных подарков

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СПРАВКА:

Программа "Мир без слёз" работает с 2003 года и носит долгосрочный и адресный характер. В 2007 году проект стал федеральным: заявку на участие может подать любая государственная детская больница. В рамках программы банк напрямую финансирует приобретение медицинского оборудования, лекарств или расходных материалов по выбору медицинского учреждения.

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