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Спорт

Около 100 нижегородских кикбоксеров приняли участие в открытом первенстве города

05 июня 2019 11:15  [84] Спорт

Фото: администрация г. Нижний Новгород

Около 100 нижегородских кикбоксеров приняли участие в открытом первенстве города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Турнир прошел в рамках программы "Кикбоксинг против наркомании и детской преступности". В соревнованиях приняли участие 13 клубов Нижнего Новгорода и области в дисциплине лайт-контакт.

Призы "За волю к победе" получили Максим Крутов (ДЮСШ "Чайка") и Кирилл Ползиков (клуб "Восток"). Призом "За лучшую технику" были награждены Игорь Дроздов и Максим Слушков (школа бокса "Торпедо") в своих возрастных группах. Дополнительным призом "За активное участие в жизни спорта" были награждены Дмитрий Луконин (ДЮСШ "Чайка"), Кирилл Юшин и Иван Соколов (клуб "БЦР").

В рамках первенства прошел бой между мастером спорта Дмитрием Васеневым и кандидатом в мастера спорта Денисом Конкиным (КСШОР №1).

"Это был отличный мастер-класс для юных кикбоксеров. Сейчас Дмитрий Васенев готовится на Кубок мира, который состоится в середине июня в Италии, а осенью предстоит Чемпионат мира, который пройдет в Турции", - рассказали организаторы соревнований.

Соревнования организованы департаментом физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода, Федерацией кикбоксинга города Нижнего Новгорода, Федерацией кикбоксинга Нижегородской области, школой бокса "Торпедо", КСШОР №1.

Напомним, что с 26 мая по 26 июня на территории Нижегородской области проходит антинаркотический месячник, направленный на популяризацию здорового образа жизни и формирования у подростков негативного отношения к потреблению наркотических веществ.

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