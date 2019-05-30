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Общество

Сотрудники ТЦ "Мебельный Базар" поздравили учеников школы-интерната №95 c Днем защиты детей

05 июня 2019 12:46  [111] Общество

Сотрудники ТЦ "Мебельный Базар" поздравили учеников школы-интерната №95 c Днем защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба торгового центра.

Такую акцию осуществили все сотрудники предприятий кинокомпании "Союз Маринс Групп" в различных регионах страны принимают участие в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей: посещают детские дома, помогают реабилитационным центрам, детям и многодетным семьям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации.

Сотрудники ТЦ "Мебельный Базар" уже не первый год торговый центр оказывает поддержку и помощь школе-интернату №95.В этом году инициативу ТЦ "Мебельный Базар" поддержала нижегородская фитнес-группа самой крупной сети фитнес-клубов "ФизКульт" Нижегородской области.

Праздник начался с танцевальной зарядки и веселых стартов, которые провели квалифицированные инструкторы клуба. После этого сотрудники "Мебельного Базара" пригласили ребят на уже традиционный футбольный матч между учениками школы и сотрудниками центра. Победителями матча и обладателями памятного кубка стали ученики школы.

Завершением спортивного праздника стало поздравление ребят и вручение подарков: футбольные мячи, наборы для бадминтона, скакалки и музыкальный центр, который понадобится для проведения подвижных игр. Ребята школы-интерната, в свою очередь, приготовили для гостей подарки, сделанные своими руками.

"Приезд гостей всегда становится большим событием для детей школы-интернат №95. Ребята заранее и с особым трепетом готовятся к таким мероприятиям. Эти встречи – повод не только поздравить детей с праздником, но и задуматься о том, как помочь ребятам, которые оказались в непростой жизненной ситуации", - говорится в сообщении.

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