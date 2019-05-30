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Общество

Первый нижегородский чемпионат по киберфутболу пройдет в ЦУМе 9 июня

05 июня 2019 13:06  [122] Общество
Первый нижегородский чемпионат по киберфутболу пройдет в ЦУМе 9 июня. Об этом сообщает пресс-служба торгового центра. Киберфутбол - это индивидуальный или командный вид спорта, целью которого является победить соперника в симуляторе футбола. Чемпионат пройдет при поддержке Киберспортивного союза России, специальным гостем которого станет игрок TOP-8 Чемпионата мира, обладатель кубка России по киберфутболу Андрей Гурьев. Призовой фонд турнира составит 30 тысяч рублей. Чемпионат стартует в 11:00 на фуд-корте ЦУМа. Участником мероприятия может стать любой житель или гость Нижнего Новгорода, выполнив перед этим условия: необходимо вступить в официальную группу ВКОНТАКТЕ vk.com/csum__nn, сделать репост записи о Чемпионате на свою страницу, написать в комментариях свой порядковый номер, фамилию, имя и отчество, а также возраст. 64 счастливчика, которые поборются за главный приз, определятся с помощью генератора случайных чисел 7 июня 2019 года. "Жители нашей страны очень любят футбол. А у нижегородцев будет уникальная возможность принять участие в первом Чемпионате по киберфутболу, проявить себя, пусть не на реальном поле, но в самом настоящем сражении. Мы желаем всем участникам удачи, ярких киберфутбольных баталий и, несомненно, оглушительных побед", - сказал директор по связям с общественностью ЦУМа Арсен Абраамян. 16+

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