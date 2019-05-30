"Депутатам важно получить расчеты, как введение этих правил отразится на кошельках нижегородцев", - Дмитрий Барыкин Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

"Депутатам важно получить расчеты, как введение этих правил отразится на кошельках нижегородцев", - сказал председатель Думы Нижнего Новгорода по итогам слушаний по проекту решения о внесении изменений в городские правила благоустройства.

Слушания состоялись 4 июня 2019 года в администрации Нижнего Новгорода. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Гордумы Николай Сатаев, депутаты Владимир Аношкин, Станислав Прокопович, Андрей Дранишников, Юрий Яшенков, Андрей Ефремов.



Как отметил директор департамента по благоустройству администрации города Роман Ухабин, проектом определены максимальные параметры границ прилегающих территорий.

Так, к примеру, администрация города предлагает определить границу прилегающей территории от нежилого здания, строения, сооружения в 30 метров, а от границ земельного участка нежилого здания, строения, сооружения – в 20 метров. Прилегающую территорию от стационарного торгового объекта, как отдельного здания, предлагается определить в 30 метров, а от границ земельного участка вокруг него в 25 метров. Что касается временного объекта, то параметры такие – 10 и 20 метров соответственно. У спортивного сооружения границу прилегающей территории предлагается установить от объекта - 25 метров, от границы земельного участка – 15 метров. Площадь прилегающей территории от границ земельного участка здания, строения или сооружения предлагается установить в размере 3 метров, а от самих зданий, строений и сооружений - в размере 15 метров.

По словам Романа Ухабина, для организации работы по содержанию прилегающей территории со стороны администрации города потребуется утвержденная правовым актом администрации города схема границ прилегающих территорий, которая будет формироваться с учетом сведений о границах межевания земельных участков в течение полугода после принятия предлагаемых изменений.



Депутаты городской Думы посчитали, что предлагаемые изменения в правила благоустройства не могут вступить в силу сразу после опубликования, как это предусмотрено проектом. Николай Сатаев задал вопросы о том, почему предлагается установить предельные (максимальные) параметры границ прилегающих территорий, а также известно ли, какой станет нагрузка на жителей многоквартирных домов после определения прилегающих территорий.

"Все хотят видеть свой город и свои дворы благоустроенными и ухоженными. Поэтому, очевидно, что нужно находить разумный баланс между интересами муниципалитета, городского бюджета и защитой интересов его жителей, особенно тех, которые старались, отмежевывали земельные участки, организовывали благоустройство в своих дворах, ставили детские площадки, обустраивали места для парковки автомобилей, а теперь оказались в неравных условиях. Здесь нужно действовать продуманно и с учетом интересов горожан", - подчеркнул Сатаев.

Как пояснили представители администрации, порядок определения прилегающей территории будет разный. К примеру, у 60% многоквартирных домов (МКД) земельные участки или не образованы вообще, или образованы "под отмостку", поэтому жителей этих домов данные изменения не коснутся. У тех многоквартирных домов, где земельный участок отмежеван более, чем "под отмостку", есть договоры с домоуправляющими компаниями, а границы прилегающих территорий будут определены схемой.

Председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству депутат Владимир Аношкин поинтересовался, добровольна ли процедура определения прилегающей территории, если земельный участок под МКД отмежеван и состоит на кадастровом учете. Депутат пообещал сделать расчеты возможных затрат на примере нескольких многоквартирных домов на Автозаводе и представить их коллегам.

Николай Сатаев в целях защиты жителей МКД и ИЖС, предложил внести изменения в проект, снизив в два раза предлагаемые параметры границ прилегающих территорий: для МКД вместо 3 и 15 метров – 1,5 и 7,5 метров соответственно, для ИЖС – вместо 10 и 20 метров – 5 и 10 метров. Также Николай Сатаев считает, что начисления за содержание прилегающей территории не должны производиться до тех пор, пока в городе не будет утверждена и опубликована схема прилегающих территорий.



Заместитель директора городского департамента по благоустройству Алексей Краснов рассказал о предлагаемых требованиях к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов. Так, предлагается установить расстояние от контейнерной площадки для мусора до окон первого этажа жилых зданий не менее 20 метров и не далее, чем 100 метров от входа в жилые здания. Также проектом регламентированы наличие и тип ограждений, твердого покрытия на них, козырька и т.д.

Председатель постоянной комиссии городской Думы по транспорту и связи депутат Станислав Прокопович уточнил, предусмотрены ли проектом нормы для раздельного сбора мусора, а член Общественной палаты Нижнего Новгорода Асхат Каюмов внес предложение предусмотреть контейнерные площадки для раздельного сбора мусора на территориях общественных пространств.

Дмитрий Барыкин сказал, что депутаты изучат предлагаемые изменения в правила благоустройства на заседаниях постоянных комиссий.

"Мы сформулировали и передали в администрацию Нижнего Новгорода целый ряд вопросов по предлагаемым параметрам определения границ прилегающих территорий, по новым требованиям к контейнерным площадкам. Депутатам важно увидеть подробные обоснования выбора именно таких параметров, а также получить расчеты, как введение этих правил отразится на кошельках нижегородцев. Поэтому мы рассмотрим предложенные администрацией изменения в Правила благоустройства на заседаниях постоянных комиссии, и, надеюсь, получим ответы на поставленные депутатами вопросы", - заявил спикер городской Думы.



В пресс-службе Гордумы напомнили, что с постановлением главы города "О проведении публичных слушаний" и разработанным администрацией города проектом решения каждый нижегородец может ознакомиться на сайте городской Думы в разделе "Документы", а также на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Как сообщалось ранее, 26 декабря 2018 года депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на внеочередном заседании приняли новые правила благоустройства Нижнего Новгорода. Правила регламентируют порядок пользования и содержания территорий, порядок земляных работ, внешний вид фасадов, вид уличных указателей, организацию освещения и озеленения, содержание детских площадок, уборку территории города и его праздничное оформление.