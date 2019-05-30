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Общество

"Проекты в малых городах и поселках дают стимул для дальнейшего развития территорий", - Артем Кавинов

05 июня 2019 15:42  [54] Общество

"Проекты в малых городах и поселках дают стимул для дальнейшего развития территорий", - сказал депутат Государственной думы России Артем Кавинов в ходе совместного визита с региональным координатором партпроекта "Детский спорт" Владимиром Поддымниковым в школу в селе Глухово Воскресенского района Нижегородской области, спортзал которой в этом году вошел проект. Об этом сообщили в НРО партии.

Отмечается, что школу посещают 136 учеников. Это дети из Глухово и еще 17 населенных пунктов. Ученики занимают призовые места в областных соревнованиях по баскетболу, легкоатлетических пробегах. В планах - развитие флорбола.

"Общая сумма ремонта порядка 2 млн рублей. На эти деньги планируется заменить окна, установить водонагреватель в душевую, утеплить лыжную базу, заменить вентиляцию, освещение и в целом привести зал в порядок. Сегодня запущены конкурсные процедуры по выбору подрядчика. Планируется обновить зал к 1 сентября", - рассказал подробности депутат.

По региону в проект "Детский спорт" вошли девять сельских залов. Общая сумма более 19 млн рублей.

Также Артем Кавинов посмотрел благоустройство дворовых территорий, которое проводилось по проекту "Городская среда" в прошлом году. Он оценил, что многие работы по проекту были объединены с благоустройств в рамках региональной программы поддержки местных инициатив.

"Таким образом, проект сработал как стимул к дальнейшему развитию и приведению в порядок дворовых территорий. Объединив две программы, удалось сделать больше. И у жителей уже есть планы по дальнейшему обустройству своей территории. Проекты в малых городах и поселках дают стимул для дальнейшего развития", - отметил Кавинов

Он добавил, что в этом году в районе планируется провести ремонт девяти дворовых территорий. Также в Воскресенском начался второй этап работ по благоустройству набережной.

"Хорошо перезимовали и уличные тренажеры, и брусчатка, и смонтированная лестница для спуска к реке. Обустроенная площадка пользуется особой популярностью у жителей. В июле начнется второй этап: будут смонтировано уличное освещение, сделаны дорожки, смотровые зоны, зона wi-fi. А в целом у руководства есть интересная идея объединения территории набережной с историческим центром и краеведческим музеем ", - сказал депутат.

Также он добавил, что во время региональной недели в ходе визитов в районе намерен посетить еще ряд объектов по проектам "Детский спорт", "Городская среда",  "Культура малой родины", "Новая школа". Всего в округе в планах этого года порядка 200 объектов, включенных в различные программы.

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