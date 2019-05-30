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Общество

Дмитрий Кобылкин и Глеб Никитин начали покраску резного наличника нижегородского объекта культурного наследия на ПМЭФ

05 июня 2019 16:46  [176] Общество

Фото: Александр Воложанин

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин начали покраску резного наличника нижегородского объекта культурного наследия на Петербургском международном экономическом форуме 5 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

На стенде региона ежедневно известные гости форума будут привлекаться к покраске наличника одного из реконструируемых в рамках фестиваля "Том Сойер Фест - Нижний Новгород" домов (22а по ул. Новая). Это выявленный объект культурного наследия, расположенный в районе церкви Трех Святителей.

После форума наличник будет перевезен обратно в Нижний Новгород.

"Основная тема стенда Нижегородской области на форуме в этом году - "Новое городское пространство". Важнейшая для региона, который поставил перед собой задачу редевелопмента исторических территорий и восстановления объектов культурного наследия. У нас достаточно объектов, которые нужно сохранять, реставрировать. Уже удалось добиться выделения средств из федерального бюджета на реконструкцию 73 исторических зданий. Это важный шаг в подготовке к 800-летию. Нам есть чем гордиться и над чем работать", - сказал Глеб Никитин.

"Представление культурного наследия Нижегородской области как экономического потенциала региона в замечательной интерактивной форме на мероприятии такого уровня - это безусловно, прорыв. Привлечение внимания к проблематике культурного наследия важно, поскольку его сохранение формирует национальную идентичность. И важно, чтобы в этом принимали участие все: горожане, активисты, бизнес, представители власти. Последнее как раз и демонстрируется. Наследие - оно общее", - отметила кандидат исторических наук, эксперт министерства культуры РФ, сокоординатор "ТСФ-НН" Анна Давыдова.

В рамках форума также будут распространяться памятные сувениры в виде фасада дома, подлежащего реставрации.

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