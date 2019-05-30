Игорь Комаров вручил государственные награды жителям ПФО Общество

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров по поручению президента России Владимира Путина вручил 14 государственных наград жителям Приволжского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Игорь Комаров подчеркнул, что чествование заслуженных людей Приволжского федерального округа проводится в преддверии Дня России и стало одной из традиций этого праздника.

"Ваш труд, ответственность, личные качества – это нравственный и профессиональный ориентир для многих людей. Всех вас объединяет то, что вы в полной мере реализовали себя, свои таланты, мечты, принесли пользу людям и Отечеству", – отметил Игорь Комаров.

Среди награжденных – представители различных отраслей: руководители и сотрудники промышленных предприятий, представители культуры и искусства, финансовой сферы, учителя, преподаватели, государственные служащие.

Первый заместитель генерального директора ОАО НПП "Химмаш-Старт" Игорь Макаревич (Пензенская область) внес значительный вклад в выполнение федеральной целевой программы "Уничтожение запасов химического оружия в РФ". В сентябре 2017 года ликвидация отравляющих веществ в России досрочно завершена на всех объектах уничтожения химического оружия. Игорь Комаров вручил ему орден Александра Невского.

Неоценимый вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности вносят первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО "Татнефть" Наиль Ибрагимов (Республика Татарстан), который получил из рук Игоря Комарова орден Почета, и генеральный директор акционерного общества "Газпром Межрегионгаз Нижний Новгород" Сергей Комиссаров (Нижегородская область), удостоенный почетного звания "Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации".

Полномочный представитель отметил, что большое количество рационализаторских предложений ежегодно внедряется в автомобилестроении. Значительных успехов в повышении эффективности работы крупнейших автопроизводителей России достигли наладчик автоматических линий и агрегатных станков ПАО "АВТОВАЗ" Юрий Тепляков (Самарская область), награжденный медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, и электрогазосварщик сборочно-кузовного производства ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" Олег Афанасьичев (Нижегородская область), которому вручена медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.



Главному инженеру-конструктору центра дирекции планирования продукта ООО "Объединенный инженерный центр" Людмиле Малышевой (Нижегородская область) было присвоено почетное звание "Заслуженный конструктор Российской Федерации", главному диспетчеру АО "Марийский машиностроительный завод" Алексею Денисову (Республика Марий Эл) – почетное звание "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации".

Полномочный представитель президента рассказал, что способность решать сложные задачи в различных экономических, социальных и политических условиях ежедневно демонстрируют премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, удостоенный ордена Почета, и председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, награжденный медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Огромную работу по воспитанию подрастающего поколения и подготовке высококвалифицированных специалистов осуществляют заведующий кафедрой ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет" Иван Рысин, которому решением Главы государства присвоено почетное звание "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации", и преподаватель "Самарской государственной областной академии (Наяновой)" Ирина Завершинская, удостоенная почетного звания "Заслуженный учитель Российской Федерации".

Высоко отмечены заслуги актрисы Пензенского областного театра драмы Галины Репной, которая теперь носит почетное звание "Народный артист Российской Федерации".

Большой вклад в развитие культуры и искусства Пермского края внесла Галина Юрьевна Кокоулина, директор государственного автономного учреждения культуры "Пермская краевая филармония". Решением президента России ей присвоено почетное звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации".



Управляющему отделением по Пензенской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Геннадию Антонову было присвоено почетное звание "Заслуженный экономист Российской Федерации".