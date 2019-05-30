Нижегородские власти хотят предоставить субсидии собственникам, реставрирующим ОКН Общество

Правительство Нижегородской области разрабатывает механизм финансовой поддержки собственников, восстанавливающих объекты культурного наследия. Об этом сообщил министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов в ходе проверки состояния объектов культурного наследия в области.

Объезд объектов культурного наследия состоялся 5 июня по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В мероприятии также приняли участие и.о. руководителя регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия Игорь Петров и эксперты общественных организаций. В дальнейшем такие выезды планируется организовать на постоянной основе.

Сергей Баринов посетил здание ярмарочной водозаборной станции, расположенное на Стрелке, которое 4 июня 2019 года было выставлено на торги. Предыдущий собственник не вкладывал средства в ремонт данного ОКН и это стало причиной изъятия здания через суд, а деньги за его продажу в полном объеме пойдут в бюджет. Покупатель будет обязан выполнять требования, предусмотренные охранным обязательством в рамках ФЗ "Об объектах культурного наследия", и провести ремонтно-восстановительные работы.

Сергей Баринов подчеркнул, что по поручению Глеба Никитина в регионе полностью разработана нормативная база, позволяющая работать с собственниками методом "кнута и пряника". Если у недобросовестных владельцев закон позволяет изымать ОКН через суд после нескольких невыполненных предписаний, то для добросовестных инвесторов предусмотрены меры поддержки.

"Губернатор поставил перед нами задачу разработать нормативно-правовую базу в рамках рабочей группы по редевелопменту. Наша задача – продумать механизмы того, как системно работать с объектами культурного наследия. Мы можем продавать ОКН за один рубль; на последней стадии подготовки проект по передаче ОКН в аренду на 49 лет за один рубль с условием реставрации. Также, исходя из анализа возможных ситуаций, были разработаны три механизма работы с инвесторами в рамках редевелопмента. Восстановление исторического облика территории может проводиться в рамках договора о ее комплексном развитии – в случае значительных размеров застроенных территорий с разными видами собственности и крупного инвестора; с привлечением регионального оператора – если территория полностью освобождена; и через соглашение по участию в редевелопменте отдельных объектов. Для всех трех способов реализации проекта предусмотрены налоговые льготы, освобождающие собственника от налога на имущество на 10 лет; стоимость арендной платы за земельные участки в размере 1 рубль на период строительства и на 10 лет после; а также механизм передачи дополнительных земельных участков без торгов в качестве компенсации затрат на реставрацию. По поручению губернатора мы также разрабатываем механизм прямой финансовой поддержки собственников, восстанавливающих ОКН, в виде субсидии из областного бюджета в размере от 50% до 70% затраченных на реставрацию средств", - сообщил Сергей Баринов.

Вторым ОКН, который проверила комиссия, стало центральное здание усадьбы Башкировых. Этот деревянный дом на каменном цоколе расположен на ул.Большая Печерская. Здание находится в частной собственности с 2009 года, сегодня оно требует ремонта кровли и реставрации фасада. Собственнику было выдано предписание о необходимости ремонта и разъяснено, какие последствия его ожидают в случае, если он не будет заниматься состоянием исторического здания.

"Мы получили заверения, что кровля будет заменена на новую, отремонтирован фасад - он приобретет черты, которые были в XIX веке. Собственник ОКН убедительно говорит о планах на реставрацию, но мы будем верить только его делам", - сказал Игорь Петров.

Сегодня в Нижегородской области 2248 объектов имеют статус ОКН регионального значения, 71% из них находятся в удовлетворительном состоянии.