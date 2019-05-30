Здание водозаборной станции на Стрелке предложили использовать как музей или ресторан Общество

Здание водозаборной станции Фото: Google maps

Здание ярмарочной водозаборной станции на Стрелке в Нижнем Новгороде предложили использовать как музей или ресторан. Такое предложение прозвучало от представителя общественной организации "Открытая Стрелка" Марина Игнатушко.

Сегодня министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов совместно с и.о. руководителя регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия Игорем Петровым и экспертами общественных организаций осуществили проверку состояния объектов культурного наследия в области. Проверка состоялась по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В ходе проверки участники мероприятия посетили здание ярмарочной водозаборной станции, расположенное на Стрелке.

Напомним, что это здание 4 июня 2019 года было выставлено на торги, так как предыдущий собственник не вкладывал средства в ремонт данного ОКН и это стало причиной изъятия здания через суд. О том, что управление Госохранкультуры региона намеревалось изъять у собственника здание через судебные инстанции сообщалось еще в 2018 году. Тогда же ведомство обращалось в правоохранительные органы с заявлением о возможности возбуждения уголовного дела в отношении собственника.

После продажи здания новый собственник будет обязан выполнять требования закона "Об объектах культурного наследия" и отремонтировать ОКН. Работы оцениваются в 68,4 млн рублей.

Представитель общественной организации "Открытая Стрелка" Марина Игнатушко сказала, что в концепцию развития Стрелки хорошо бы вписался расположенный в этом здании музей, тематический ресторан или общественный штаб по развитию этой территории.

Здание ярмарочной водозаборной станции было построено 110 лет назад, как выяснили историки, для очистки воды. Именно здесь впервые в России была применена технология хлорирования.