Последние новости рубрики Общество
05 июня 2019 19:23  [133] Нижний сегодня: главные события дня
05 июня 2019 19:10  [88] "Нам нужно изменить отношение к реформе по обращению с отходами", - Глеб Никитин
05 июня 2019 18:48  [114] Фан-зону откроют на Нижневолжской набережной в день матча "Россия-Кипр" 11 июня
05 июня 2019 18:15  [176] Здание водозаборной станции на Стрелке предложили использовать как музей или ресторан
05 июня 2019 17:38  [162] Нижегородские власти хотят предоставить субсидии собственникам, реставрирующим ОКН
05 июня 2019 17:04  [159] Игорь Комаров вручил государственные награды жителям ПФО
05 июня 2019 16:46  [173] Дмитрий Кобылкин и Глеб Никитин начали покраску резного наличника нижегородского объекта культурного наследия на ПМЭФ
05 июня 2019 16:36  [215] Специальные карты на покупку книг будут выдавать за вторсырье в Нижнем Новгороде
05 июня 2019 16:16  [302] Ремонт Мызинского моста завершится 20 августа
05 июня 2019 15:42  [233] Нижегородцам хотят предоставить перерасчет за вывоз ТКО в случае отсутствия человека дома
Общество

Здание водозаборной станции на Стрелке предложили использовать как музей или ресторан

05 июня 2019 18:15  [176] Общество
Здание водозаборной станции

Здание водозаборной станции

Фото: Google maps

Здание ярмарочной водозаборной станции на Стрелке в Нижнем Новгороде предложили использовать как музей или ресторан. Такое предложение прозвучало от представителя общественной организации "Открытая Стрелка" Марина Игнатушко.

Сегодня министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов совместно с и.о. руководителя регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия Игорем Петровым и экспертами общественных организаций осуществили проверку состояния объектов культурного наследия в области. Проверка состоялась по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В ходе проверки участники мероприятия посетили здание ярмарочной водозаборной станции, расположенное на Стрелке.

Напомним, что это здание 4 июня 2019 года было выставлено на торги, так как предыдущий собственник не вкладывал средства в ремонт данного ОКН и это стало причиной изъятия здания через суд. О том, что управление Госохранкультуры региона намеревалось изъять у собственника здание через судебные инстанции сообщалось еще в 2018 году. Тогда же ведомство обращалось в правоохранительные органы с заявлением о возможности возбуждения уголовного дела в отношении собственника.

После продажи здания новый собственник будет обязан выполнять требования закона "Об объектах культурного наследия" и отремонтировать ОКН. Работы оцениваются в 68,4 млн рублей.

Представитель общественной организации "Открытая Стрелка" Марина Игнатушко сказала, что в концепцию развития Стрелки хорошо бы вписался расположенный в этом здании музей, тематический ресторан или общественный штаб по развитию этой территории.

Здание ярмарочной водозаборной станции было построено 110 лет назад, как выяснили историки, для очистки воды. Именно здесь впервые в России была применена технология хлорирования.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph