"Ситуацию с демонтажом памятника в деревне Фундриково нужно разделить на морально-этическую и правовую составляющие", - Вадим Булавинов Общество

Фото: Единая Россия

"Ситуацию с демонтажом памятника в деревне Фундриково нужно разделить на морально-этическую и правовую составляющие", - сказал депутат Государственной думы, региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Историческая память" Вадим Булавинов, комментируя инцидент в Семеновском городском округе. Об этом сообщили в НРО партии.

В начале июня жители населенного пункта сообщили, что власти демонтировали памятник воинам Великой Отечественной войны, а разбитыми памятными плитами с фамилиями павших бойцов засыпали ямы на грунтовой дороге.

В администрации округа пояснили, что по решению схода жителей в связи с техническим износом и невозможностью восстановления старого памятника в 2015 году в деревне Фундриково был установлен новый. При обследовании в этом году было выявлено опасное состояние старого постамента: кирпичная кладка разрушилась, появилась угроза выпадения отдельных кирпичей. Так как памятник был списан и заменен на новый, было принято решение его демонтажа.

"Мы в рамках проекта "Историческая память" занимаемся в первую очередь сохранением и восстановлением таких объектов. Установка нового памятника участникам Великой Отечественной войны - событие важное, особенно для местных жителей в небольшом населенном пункте. И действия по установке и переносу на новое место были согласованы на собрании жильцов еще несколько лет назад. Все это было сделано взамен старого постамента, который на тот момент был фактически разрушен. Но, дальнейшее применение материалов от старого монумента - это необдуманный проступок, должны быть какие-то границы. И в этом инциденте должны уже разбираться следственные органы, должна быть дана юридическая оценка этой ситуации", - отметил Вадим Булавинов.

Депутат Госдумы отметил, что есть ряд федеральных и региональных проектов по ремонту дорог, в которых может и должен участвовать каждый населенный пункт.

"Лучше бы сотрудники местной администрации вместо таких идей по использованию символов Великой Отечественной войны направили свои силы на активное участие в проектах по цивилизованному ремонту дорог, если есть такая необходимость. Как координатор проекта "Историческая память" в Нижегородской области обязательно прослежу, чтобы дорогу из обломков памятника участникам войны в кратчайшие сроки демонтировали", - заявил Вадим Булавинов.