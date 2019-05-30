Движение транспорта у стадиона "Нижний Новгород" будет ограничено 11 и 12 июня Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Движение транспорта у стадиона "Нижний Новгород" будет ограничено 11 и 12 июня 2019 года в связи с проведением международного матча в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 по футболу между национальными сборными командами России и Кипра. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Движение транспорта с 18:00 11 июня до 3:00 12 июня будет прекращено по улице Самаркандской (на участке от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской), улице Должанской (на участке от дома 14А по улице Керченской до Волжской набережной), улице Керченской (на участке от улицы Должанской до улицы Совнаркомовской), улице Совнаркомовской (на участке от дома 7 по улице Мануфактурной до улицы Керченской), улице Бетанкура (на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной).

Также с 22:00 11 июня до 3:00 12 июня перекроют улицу Совнаркомовскую (на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной), Волжскую набережную (на участке от улицы Совнаркомовской до улицы Бетанкура), улицу Карла Маркса (на участке от дома 1Б по улице Бетанкура до улицы Бетанкура).

Объезд зоны проведения мероприятия будет организован по прилегающим улицам. Парковка транспортных средств на вышеуказанных участках будет временно запрещена.

Ранее сообщалось, фан-зону откроют на Нижневолжской набережной в день матча "Россия-Кипр" 11 июня. Четвертый матч отборочного цикла к чемпионату Европы 2020 года состоится на стадионе "Нижний Новгород" в 21:45 между национальными сборными командами России и Кипра.