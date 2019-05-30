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Экономика

НБД-Банк подписал новое соглашение о сотрудничестве с Фондом развития моногородов в рамках ПМЭФ–2019

06 июня 2019 09:44  [125] Экономика

Фото: НБД-банк

НБД-Банк в рамках Петербургского международного экономического форума – 2019 подписал новое соглашение с Фондом развития моногородов, касающееся реализации проекта по выдаче беспроцентных займов под гарантии банка. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "НБД-Банк".

В рамках нового соглашения НБД-Банк будет осуществлять выпуск банковских гарантий под беспроцентные займы Фонда инициаторам проектов в моногородах, а также обеспечивать контроль за целевым использованием средств.  Размер займа фонда и банковской гарантии может варьироваться от 10 до 250 млн рублей.

"За время сотрудничества НБД-Банка с Фондом развития моногородов проведена большая работа по финансированию проектов малого и среднего бизнеса. На территории операций банка находятся 55 моногородов, и мы надеемся на увеличение объемов операций с субъектами МСП в этих городах благодаря новому соглашению с Фондом.   Данная программа предусматривает объединение усилий участников банковского рынка и оператора государственной программы поддержки, что позволит совместно создавать комфортные условия для инвестирования и развития бизнес-среды в моногородах", – подчеркнул начальник Управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков.

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