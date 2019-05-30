Комплексный мониторинг дворовых территорий и городских пространств пройдет в Дзержинске Общество

Фото: администрация г.Дзержинск

Комплексный мониторинг дворовых территорий и городских пространств пройдет в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, 1 июня 2019 года в Дзержинске в результате взрыва в цехе полимеров завода "Кристалл" разрушено пять зданий - три складских и два производственных на общей площади 800 кв.м. В настоящее время в городе полным ходом идут восстановительные работы. Во многих домах и социальных объектах разбились окна, были повреждены перекрытия.

"Понятен и фронт работ по жилому фонду – в тот самый злополучный день буквально через несколько часов после взрывов – администрацией города совместно с управляющими компаниями и ТСЖ было начато и до сих пор продолжается остекление квартир, лестничных маршей их домовладений. Отдельная работа организована и с предпринимателями города, чье имущество также пострадало. В общей сложности в первые три дня после ЧП в восстановительных работах приняло участие порядка 2000 человек. Были среди них и представители волонтерских организаций Дзержинска – ребята откликнулись сразу и помогали убирать битые стекла и другой образовавшийся мусор у детских садов и школ", - рассказал первый заместитель главы администрации городского округа город Дзержинск Глеб Андреев.

"На текущий момент город уже пришел в себя. Идут плановые восстановительные работы, а это значит, что снова на первый план выходят "мирные" городские задачи – ремонт дорог, объем которых на этот год запланирован рекордно высокий, благоустройство городских территорий, обустройство дворов", - добавил он.

Кроме того, 29 мая по поручению главы Дзержинска Ивана Носкова его первым заместителем Глебом Андреевым была проведена встреча с волонтерскими организациями Дзержинска. Волонтерам и Молодежному парламенту было предложено внести свой вклад в начало системной работы муниципалитета по преобразованию городской среды, улучшению облика и инфраструктуры городских пространств. Речь идет об обследование всех дворовых, междворовых, иных территорий города, формировании полного банка данных о всех строениях, конструкциях, объектах, которые не отвечают требованиям безопасности, являются аварийными, либо незарегистрированными, мешают проведению благоустройства и созданию комфортной и доступной городской среды – эстетичной и удобной для горожан.

"Идея была единодушно поддержана волонтерами, которые по своей сути являются представителями самой активной части молодежи Дзержинска. Более того, ребята даже предложили свое название этому масштабному мероприятию – акция "Городской двор", - отметил начальник отдела молодежной политики администрации Дзержинска Елена Давыденко.

В рамках этой акции по всей территории города будет собрана информация о таких объектах, как сараи и различного рода хозяйственные постройки (сгоревшие, разрушенные, ветхие) гаражи (не входящие в "официально зарегистрированные" гаражные кооперативы), недостроенные и заброшенные строения и конструкции, брошенные автомобили, стихийные свалки в укромных местах и т.д.

Для системного подхода к реализации Акции волонтерам было предложено "разделить" между собой город, выбрав и закрепив за собой не менее двух из 36-ти городских территорий, соответствующих избирательным округам.

Собранные волонтерами данные будут переданы в администрацию города в едином структурированном виде и далее систематизированы с целью выявления собственников, принятия решения о дальнейших действиях в отношении того или иного объекта или групп объектов, формирования адресных блоков практических мероприятий.

"Конечная цель этой работы – приведение в порядок дворовых и междворовых территорий, их очистка от разрушенных объектов, всякого строительного и иного хлама, прекращение практики существования ничейной земли и бесхозных строений, что в целом даст возможность в ближайшей перспективе системно и спланировано навести порядок в городе и выявить дополнительный земельный актив, подлежащий благоустройству и содержанию", - рассказывает Глеб Андреев.

По результатам акции профильными структурами администрации будет оказана помощь горожанам в оформлении документов на те используемые, но не оформленные постройки и их земельные участки, которые на сегодня или после их приведения нынешними пользователями в надлежащее состояние будут отвечать существующим градостроительным нормам, вписываться в окружающую их городскую среду, не мешать удобству жителей и благоустройству территорий.

СПРАВКА:

Волонтерская акция "Городской двор" стартовала 30 мая и пройдет в течение всего июня. В ней принимают участие волонтерские объединения Дзержинского политехнического института, "Созвездие" Дзержинского химического техникума им. Красной Армии, "Прорыв" Дзержинского индустриально-коммерческого техникума, "Альтруист", "Без Бумаги", а также волонтеры Дзержинского филиала РАНХиГС при Президенте РФ, Дзержинского педагогического колледжа и Молодежный парламент города Дзержинска.