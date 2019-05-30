Разновидности значков

Современная молодежь в качестве аксессуаров часто используют значки. Данный сайт предлагает изготовление значков за адекватную стоимость.

Многие в качестве хобби выбирают коллекционирование значков. Коллекционеров нагрудных значков называют фалеристами. Именно эти люди должны разбираться во всех их разновидностях.

Нагрудные значки обычно делят на следующие категории:

• По материалу изготовления.

• По назначению.

• По варианту изготовления.

• По производителю.

Наиболее популярный материал изготовления - металл. Классические нагрудные значки изготавливаются именно из этого материала. Производят обычно с помощью литья, штамповки или других технологий. Могут быть из тяжелых металлов (медь) или легких (алюминий). Менее популярный и дорогой материал изготовления - серебро, золото или платина.

После металла по популярности следует пластик. Такой материал используют в современных значках, которые служат украшением на одежду, рюкзаки и на другие элементы гардероба. Также значки изготавливают из дерева или других уникальных и интересных материалов.

Некоторые "рукастые" умельцы могут самостоятельно сделать значок, использовав для этого только резинки. Каждый может изготовить нагрудный значок с использованием необычного материала и интересной технологией. К примеру, для самостоятельного изготовления часто пользуются проволокой или бисером.

Нагрудные значки по назначению делят на следующие категории:

• Значки определенной группы лиц. К примеру, один из таких значков выдается донорам или экстремалам за определенное количество действий.



• Образовательные значки. Такие выдаются ученикам, которые окончили высшее или среднее учебное заведение, а также людям с ученой степенью. Значки появились еще во времена Российской империи, но наибольшую популярность получили в Советском союзе. Основу такого значка заливают красной краской, оставляя белую окантовку на краю. Военные заведения делают поле белого цвета.

• Рабочие значки. Их еще называют должностными, потому что используются обычно в государственных учреждениях. К примеру, существуют значки в Государственной Думе, которые выдают депутатам.

• Юбилейные. Обозначают определенную круглую дату. Популярный вариант - значки ко Дню Победы.

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