Последние новости рубрики Общество
06 июня 2019 13:00  [11] "Творчество великого поэта Александра Пушкина стало важнейшей частью нашего национального кода", - Глеб Никитин
06 июня 2019 12:43  [39] Режим работы светофора на съезде с Канавинского моста на ул. Советская в Нижнем Новгороде изменится с 8 июня
06 июня 2019 12:41  [63] Частный перевозчик в нагорной части Нижнего Новгорода предупредил об увеличении тарифа
06 июня 2019 12:23  [77] "Ростелеком" прогнозирует запуск первых коммерческих сервисов с использованием квантового шифрования в течение двух лет
06 июня 2019 11:55  [138] Комплексный мониторинг дворовых территорий и городских пространств пройдет в Дзержинске
06 июня 2019 11:27  [104] Соцсеть "ВКонтакте" запустила в Нижнем Новгороде городскую ленту новостей
06 июня 2019 10:21  [109] "Любовь к родному языку - настоящий источник патриотизма, уважения к Родине, ее прошлому и настоящему", - Дмитрий Барыкин
06 июня 2019 09:32  [140] Движение транспорта у стадиона "Нижний Новгород" будет ограничено 11 и 12 июня
06 июня 2019 09:10  [161] "Ситуацию с демонтажом памятника в деревне Фундриково нужно разделить на морально-этическую и правовую составляющие", - Вадим Булавинов
05 июня 2019 19:23  [286] Нижний сегодня: главные события дня
Общество

Режим работы светофора на съезде с Канавинского моста на ул. Советская в Нижнем Новгороде изменится с 8 июня

06 июня 2019 12:43  [39] Общество

Режим работы светофора на съезде с Канавинского моста на ул. Советская в Нижнем Новгороде изменится с 8 июня. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации.

В департаменте уточнили, что по направлению движения в заречную часть города одна левая полоса на съезде с Канавинского моста будет с поворотом на ул. Советскую. Ожидается, что оптимизация работы светофорного объекта позволит увеличить пропускную способность направления.

Напомним, работа светофора в районе Канавинского моста в Нижнем Новгороде была изменена с 20 марта 2019 года для снижения "пробок".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph