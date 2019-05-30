Режим работы светофора на съезде с Канавинского моста на ул. Советская в Нижнем Новгороде изменится с 8 июня Общество

Режим работы светофора на съезде с Канавинского моста на ул. Советская в Нижнем Новгороде изменится с 8 июня. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации.

В департаменте уточнили, что по направлению движения в заречную часть города одна левая полоса на съезде с Канавинского моста будет с поворотом на ул. Советскую. Ожидается, что оптимизация работы светофорного объекта позволит увеличить пропускную способность направления.

Напомним, работа светофора в районе Канавинского моста в Нижнем Новгороде была изменена с 20 марта 2019 года для снижения "пробок".