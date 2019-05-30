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Общество

Экс-футболисты сборной России проведут автограф-сессии для нижегородцев в преддверии матча "Россия-Кипр"

06 июня 2019 14:38  [109] Общество

Экс-футболисты сборной России проведут автограф-сессии для нижегородцев в преддверии матча "Россия-Кипр". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Андрей Тихонов, Дмитрий Хлестов и Руслан Пименов будут раздавать автографы 9 июня с 14:00 до 14:45 на спортивно-развлекательной площадке "Спорт Порт" на территории стадиона "Нижний Новгород". Здесь же спортсмены вручат пять билетов на матч "Россия – Кипр" победителям розыгрыша, который проходит на официальной странице площадки в Instagram. С 15:35 до 16:05 автограф сессия будет в ТЦ "Небо", а с 16:45 до 17:15 – в ТЦ "Фантастика".

Напомним, 11 июня на Нижневолжской набережной возле Речного вокзала будет работать фан-зона. Начало трансляции матча – 21:45. Вход на фан-зону бесплатный. Площадка вмещает до 2000 человек.

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