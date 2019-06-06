СпбМТСБ предоставит нижегородским предприятиям возможность выйти на новые биржевые рынки Бизнес

АО "Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая биржа" (СпбМТСБ) предоставит предприятиям Нижегородской области возможность выйти на новые биржевые рынки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент СпбМТСБ Алексей Рыбников на Петербургском международном экономическом форуме 6 июня 2019 года.

Соглашение подразумевает привлечение предприятий Нижегородской области, а также представителей мелкооптового рынка, к биржевой торговле лесоматериалами, минеральными удобрениями и другой продукции.

"Биржевая торговля обеспечивает открытость и прозрачность торгов, возможность выхода на новые рынки сбыта, а значит – и увеличение объема выручки для наших предприятий", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, в 2018 году по решению Глеба Никитина на нужды лесного хозяйства из регионального бюджета было выделено около 130 миллионов рублей, что помогло пополнить автопарк лесной охраны на 34 единицы новой лесопатрульной и лесопожарной техники.

"Нижегородская область вошла в число регионов, заинтересованных в развитии биржевых торгов лесом, формировании справедливых цен и прозрачности на этом рынке, и в активном выполнении соответствующего поручения Президента России", - подчеркнул президент СПбМТСБ Алексей Рыбников.

Биржевые торги лесом стартовали на СПбМТСБ в 2014 году во исполнение поручения президента России Владимира Путина, которое он дал на заседании Госсовета РФ 11 апреля 2013 года.