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Бизнес

СпбМТСБ предоставит нижегородским предприятиям возможность выйти на новые биржевые рынки

06 июня 2019 16:50  [41] Бизнес

АО "Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая биржа" (СпбМТСБ) предоставит предприятиям Нижегородской области возможность выйти на новые биржевые рынки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент СпбМТСБ Алексей Рыбников на Петербургском международном экономическом форуме 6 июня 2019 года.

Соглашение подразумевает привлечение предприятий Нижегородской области, а также представителей мелкооптового рынка, к биржевой торговле лесоматериалами, минеральными удобрениями и другой продукции.

"Биржевая торговля обеспечивает открытость и прозрачность торгов, возможность выхода на новые рынки сбыта, а значит – и увеличение объема выручки для наших предприятий", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, в 2018 году по решению Глеба Никитина на нужды лесного хозяйства из регионального бюджета было выделено около 130 миллионов рублей, что помогло пополнить автопарк лесной охраны на 34 единицы новой лесопатрульной и лесопожарной техники.

"Нижегородская область вошла в число регионов, заинтересованных в развитии биржевых торгов лесом, формировании справедливых цен и прозрачности на этом рынке, и в активном выполнении соответствующего поручения Президента России", - подчеркнул президент СПбМТСБ Алексей Рыбников.

Биржевые торги лесом стартовали на СПбМТСБ в 2014 году во исполнение поручения президента России Владимира Путина, которое он дал на заседании Госсовета РФ 11 апреля 2013 года.

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