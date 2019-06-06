Банк "Открытие" и ПС "Мир" подписали соглашение о развитии инновационных платежных решений Бизнес

Банк "Открытие" и платежная система "Мир" (ПС "Мир") заключили соглашение о партнерстве. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В церемонии подписания документа, прошедшей в рамках Петербургского экономического форума, приняли участие президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов и генеральный директор ПС "Мир" Владимир Комлев.

Соглашение предусматривает реализацию проектов в области развития банковских карт и платежных сервисов ПС "Мир", предоставление электронных услуг физическим и юридическим лицам, а также органам власти с использованием национальных платежных инструментов.

Одним из первых совместных проектов банка "Открытие" и ПС "Мир" станет запуск нового формата переводов на базе национальной платежной системы. Данный проект даст жителям России дополнительный безналичный инструмент для осуществления денежных переводов с помощью карт "Мир".

Разрабатывая новые карточные продукты, "Открытие" и "Мир" намерены обеспечить рост качества и конкурентоспособности совместных сервисов и технологий.

Помимо этого, соглашение предполагает активное региональное продвижение продуктов и сервисов ПС "Мир". Популяризация национальных платежных карт во всех регионах присутствия банка позволит расширить совместную клиентскую базу и нарастить транзакционную активность держателей карт "Мир", являющихся клиентами "Открытия".

"Мы рассматриваем сотрудничество с ПС "Мир" как стратегически важный проект, который позволит банку не только нарастить собственный карточный бизнес, но и внести свой вклад в развитие национальной платежной инфраструктуры", - сказал Михаил Задорнов.

"Современный мир требует постоянного развития от всех участников банковского рынка, и мы готовы соответствовать этому требованию. Благодаря нашим собственным наработкам и возможностям банка "Открытие" жители России получат наиболее интересные продуктовые предложения и технологические финансовые решения. Они помогут держателям карт "Мир" совершать покупки и переводы с максимальным удобством и выгодой", - сказал Владимир Комлев.