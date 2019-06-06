Последние новости рубрики Бизнес
06 июня 2019 19:03  [56] Сбор плодов и ягод в Нижегородской области к 2024 году планируется увеличить почти в 2 раза
06 июня 2019 18:10  [73] Нижегородская область выразила заинтересованность в использовании продукции РУСАЛа
06 июня 2019 17:38  [78] Банк "Открытие" и ПС "Мир" подписали соглашение о развитии инновационных платежных решений
06 июня 2019 16:57  [149] Группа "Открытие" и Х5 договорились о сотрудничестве
06 июня 2019 16:50  [88] СпбМТСБ предоставит нижегородским предприятиям возможность выйти на новые биржевые рынки
06 июня 2019 16:30  [133] Глеб Никитин договорился с "МегаФоном", что оператор инвестирует 1,2 млрд рублей в нижегородскую инфраструктуру
06 июня 2019 13:22  [123] Нижегородская область привлекла iCluster для развития платформы HiBrain
06 июня 2019 11:07  [128] Альфа-Банк запустил онлайн-сервис "Светофор" для проверки рисков по 115-ФЗ
05 июня 2019 18:26  [274] Банк "Открытие" и "Фонд развития моногородов" подписали соглашение о сотрудничестве
05 июня 2019 12:33  [243] Банк "Открытие" и "Опора России" заключили соглашение о развитии и поддержке предпринимательства
Бизнес

Банк "Открытие" и ПС "Мир" подписали соглашение о развитии инновационных платежных решений

06 июня 2019 17:38  [78] Бизнес

Банк "Открытие" и платежная система "Мир" (ПС "Мир") заключили соглашение о партнерстве. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В церемонии подписания документа, прошедшей в рамках Петербургского экономического форума, приняли участие президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов и генеральный директор ПС "Мир" Владимир Комлев.

Соглашение предусматривает реализацию проектов в области развития банковских карт и платежных сервисов ПС "Мир", предоставление электронных услуг физическим и юридическим лицам, а также органам власти с использованием национальных платежных инструментов.

Одним из первых совместных проектов банка "Открытие" и ПС "Мир" станет запуск нового формата переводов на базе национальной платежной системы. Данный проект даст жителям России дополнительный безналичный инструмент для осуществления денежных переводов с помощью карт "Мир".

Разрабатывая новые карточные продукты, "Открытие" и "Мир" намерены обеспечить рост качества и конкурентоспособности совместных сервисов и технологий.

Помимо этого, соглашение предполагает активное региональное продвижение продуктов и сервисов ПС "Мир". Популяризация национальных платежных карт во всех регионах присутствия банка позволит расширить совместную клиентскую базу и нарастить транзакционную активность держателей карт "Мир", являющихся клиентами "Открытия".

"Мы рассматриваем сотрудничество с ПС "Мир" как стратегически важный проект, который позволит банку не только нарастить собственный карточный бизнес, но и внести свой вклад в развитие национальной платежной инфраструктуры", - сказал Михаил Задорнов.

"Современный мир требует постоянного развития от всех участников банковского рынка, и мы готовы соответствовать этому требованию. Благодаря нашим собственным наработкам и возможностям банка "Открытие" жители России получат наиболее интересные продуктовые предложения и технологические финансовые решения. Они помогут держателям карт "Мир" совершать покупки и переводы с максимальным удобством и выгодой", - сказал Владимир Комлев.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph