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Экономика

"Т Плюс" инвестирует в реконструкцию Сормовской ТЭЦ 730 млн рублей

06 июня 2019 17:57  [113] Экономика

ПАО "Т Плюс" инвестирует в реконструкцию Сормовской ТЭЦ в Нижнем Новгороде 730 млн рублей до 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Соответствующее соглашение губернатор региона Глеб Никитин и председатель правления ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер подписали 6 июня 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме. Соглашение предусматривает развитие теплоснабжения Нижнего Новгорода.

Одним из пунктов соглашения является модернизация Сормовской ТЭЦ - одного из главных теплоисточников города.

"Модернизация ТЭЦ поможет повысить надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения. То есть жители Сормовского, Московского и Канавинского районов Нижнего Новгорода будут получать более качественную услугу", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Компания "Т Плюс" всегда готова работать над повышением эффективности теплоснабжения потребителей. Для нас главное – это понимать, что наши усилия будут не напрасны, и иметь четкое долгосрочное видение развития. В лице Нижегородской области мы видим надежного партнера, который всегда открыт к применению новейших инструментов для развития теплоснабжения", - отметил Андрей Вагнер.

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