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Бизнес

Нижегородская область выразила заинтересованность в использовании продукции РУСАЛа

06 июня 2019 18:10  [73] Бизнес

Нижегородская область выразила заинтересованность в использовании продукции компании "РУСАЛ". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Перспективы сотрудничества и использования продукции РУСАЛа - алюминиевых конструкций - в строительстве и дорожном хозяйстве Нижегородской области, обсудили губернатор региона Глеб Никитин и член совета директоров Объединенной компании "РУСАЛ" Максим Полетаев 6 июня 2019 года на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глеб Никитин отметил, что в 2017 году Нижегородская область стала первым регионом России, где были успешно реализованы пилотные проекты пешеходных мостов из алюминиевых сплавов. Один из таких мостов – пешеходный переход в Афонино. Опыт использования таких конструкций уже переняли Москва и Красноярск.

"Сегодня Нижегородская область активно подключилась к реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Регион, безусловно, заинтересован в использовании новых технологических решений и современных качественных материалов в работе по приведению в нормативное состояние дорог и дорожной инфраструктуры", - сказал Глеб Никитин.

Глеб Никитин и Максим Полетаев обсудили возможности использования алюминиевых сплавов при ремонте пролетов моста через реку Теша на дороге Павлово – Сосновское – Мухтолово – Саконы. Сегодня ведутся предпроектные работы, предварительно, ремонт будет включать в себя замену пролетных строений при сохранении и усилении существующих опор.

Также стороны обсудили возможности использования легковозводимых конструкций из алюминиевых сплавов при строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов.

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