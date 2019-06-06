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Общество

Научно-образовательный центр природоподобных технологий создадут в Нижегородской области

06 июня 2019 19:33  [36] Общество

Научно-образовательный центр природоподобных технологий создадут в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Природоподобные технологи не наносят вред экологии, а существуют в гармонии с миром и позволяют восстановить нарушенный баланс между био- и техносферой.

Речь об этом шла на пленарном заседании "Ответственное развитие vs устойчивое истребление: природа и технологии", которое состоялось на Петербургском международном экономическом форуме 6 июня. В заседании принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Модератором мероприятия выступил помощник президента России Андрей Фурсенко.

Во время дискуссии эксперты обсудили использование и развитие природоподобных технологий. Также речь зашла и о создании в России научно-образовательных центров мирового уровня. Как отметил Глеб Никитин, один из первых будет создан в Нижегородской области.

"Помимо традиционных направлений, которые сейчас есть в Нижегородской области, мне бы хотелось, чтобы в нашем НОЦе сконцентрировались и на научном обеспечении. Работали над конвергенцией наук, в частности, над синхронизацией экологической и промышленной повестки. Но двигаться в данном направлении надо совместно, и тогда мы обязательно получим результат", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, правительство РФ приняло решение о включении Нижнего Новгорода в состав научно-образовательных центров мирового уровня, которые создаются в соответствии с национальным проектом "Наука" по указу президента России Владимира Путина.

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