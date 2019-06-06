"Транснефть-Верхняя Волга" подготовила объекты нефтепроводного комплекса к прохождению пожароопасного периода Общество

Фото: АО "Транснефть-Верхняя Волга"

Акционерное общество "Транснефть-Верхняя Волга" подготовило объекты нефтепроводного комплекса во всех регионах присутствия к прохождению пожароопасного периода. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни в центральной части России сохранится жаркая и засушливая погода. В связи с этим, во избежание возникновения технологических нарушений, АО "Транснефть-Верхняя Волга" реализовало комплекс технических и организационных мероприятий, направленных на подготовку и обеспечение надежной работы оборудования в период высокой температуры воздуха.

На всех объектах "Транснефть-Верхняя Волга" дополнительно проверена работоспособность сетей противопожарного водоснабжения, гидрантов, устройств противопожарной автоматики. На пожароопасных участках производятся внеплановые инженерные осмотры охранных зон трасс нефтепроводов и нефтепродуктоводов. Повышенное внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности энергооборудования, складских комплексов, вспомогательных, подсобных зданий и сооружений.

"Транснефть-Верхняя Волга" обращает внимание на необходимость соблюдать правила поведения вблизи объектов нефтепроводного комплекса и напоминает: в пределах охранных зон категорически запрещается сжигать сухую траву, сухостой, вырубленные деревья и кустарники, разводить костры, бросать горящие спички и окурки, устраивать автостоянки, складировать материалы, оборудование, устраивать свалки, а также пилить и вырубать деревья.

Напомним, "Транснефть-Верхняя Волга" завершила реконструкцию участка нефтепровода Горький - Рязань-2 в Нижегородской области.