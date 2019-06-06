Последние новости рубрики Бизнес
07 июня 2019 10:57  [53] Соглашения по развитию НСС в трех регионах Приволжского федерального округа заключены в рамках ПМЭФ-2019
06 июня 2019 19:03  [157] Сбор плодов и ягод в Нижегородской области к 2024 году планируется увеличить почти в 2 раза
06 июня 2019 18:10  [159] Нижегородская область выразила заинтересованность в использовании продукции РУСАЛа
06 июня 2019 17:38  [124] Банк "Открытие" и ПС "Мир" подписали соглашение о развитии инновационных платежных решений
06 июня 2019 16:57  [233] Группа "Открытие" и Х5 договорились о сотрудничестве
06 июня 2019 16:50  [126] СпбМТСБ предоставит нижегородским предприятиям возможность выйти на новые биржевые рынки
06 июня 2019 16:30  [231] Глеб Никитин договорился с "МегаФоном", что оператор инвестирует 1,2 млрд рублей в нижегородскую инфраструктуру
06 июня 2019 13:22  [164] Нижегородская область привлекла iCluster для развития платформы HiBrain
06 июня 2019 11:07  [153] Альфа-Банк запустил онлайн-сервис "Светофор" для проверки рисков по 115-ФЗ
05 июня 2019 18:26  [297] Банк "Открытие" и "Фонд развития моногородов" подписали соглашение о сотрудничестве
Бизнес

Соглашения по развитию НСС в трех регионах Приволжского федерального округа заключены в рамках ПМЭФ-2019

07 июня 2019 10:57  [53] Бизнес

Соглашения о сотрудничестве Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и пяти субъектов РФ, направленных на развитие Национальной системы сертификации в субъектах РФ, заключены в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит с 6 по 8 июня 2019 г. в Санкт-Петербурге.

Участие в работе ПМЭФ принимает руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

В числе субъектов РФ, отмечается в сообщении ведомства, подписавших соглашения - республика Башкортостан, Самарская и Саратовская области из Приволжского федерального округа.

"Подписанные соглашения направлены на выстраивание нашего стратегического взаимодействия с региональными администрациями и развития национальной системы сертификации. Одной из ее главных задач является создание условий для снижения рисков производства и потребления продукции, которая не соответствует национальным стандартам. Реализация проекта направлена на повышение конкурентоспособности и качества продукции. Рассчитываем, что НСС станет еще одним эффективным инструментом в решении задач социально-экономического развития в каждом из регионов", – отметил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

Аналогичное Соглашение между Росстандартом и Правительством Нижегородской области было подписано в 2019 году. Цель взаимодействия – развивать инфраструктуру качества, повышать конкурентноспособность российских товаров, занять лидирующие позиции в стране по качеству продукции и услуг во всех сферах деятельности.
О необходимости внедрения мер оперативного реагирования, которые позволят применять в периметре ответственности Росстандарта механизм «контрольной закупки», говорилось на итоговой коллегии Росстандарта. Сегодня необходимо защищать потребителя в случаях ложной маркировки продукции ГОСТами. Рынок готов к реформированию сферы добровольной сертификации (подтверждения соответствия) в интересах малого и среднего бизнеса, крайне своевременным будет принятие законопроекта, устанавливающего правовые основы Национальной системы сертификации.

"Приволжский федеральный округ – в числе лидеров федерального проекта Росстандарта, - отметил специальный представитель руководителя Росстандарта в ПФО, директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов. – На сегодняшний день в реестре оценки объектов соответствия Национальной системы сертификации 1820 записей, в топ-пять НСС входят Нижегородская область (396 записей), Оренбургская (382), республика Татарстан (321), Свердловская (218) и Саратовская (61) регионы. Число участников НСС растет, это говорит о том, что проект актуален как среди товаропроизводителей, так и среди потребителей".

Уже в 6 регионах и республиках ПФО заключены и работают cоглашения о сотрудничестве Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и пяти субъектов РФ, направленные на развитие Национальной системы сертификации. До конца года планируется подписание cоглашений с руководством Удмуртской и Мордовской областей.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph