Автограф-сессия с экс-футболистами сборной России состоится в ТРК "Небо" 9 июня Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Автограф-сессия с экс-футболистами сборной России состоится в ТРК "Небо" 9 июня. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью торгового комплекса.

Автограф-сессия пройдет в преддверии матча "Россия-Кипр", который пройдет на стадионе "Нижний Новгород" 11 июня в 21:45. Это будет матч, когда сборная России впервые в истории сыграет в Нижнем Новгороде.

За три часа до матча - в 19:00, на стадионе "Нижний Новгород" начнется развлекательная программа.

В преддверии этого события 9 июня 2019 года экс-футболисты сборной России проведут автограф-сессии для своих болельщиков. Андрей Тихонов, Дмитрий Хлестов и Руслан Пименов встретятся с нижегородцами в ТРК "НЕБО" с 15:35 до 16:05 (1 этаж, главная сцена).

"Мы продолжаем работу по реализации стратегии продвижения матчей в городскую среду и созданию праздничной атмосферы на аренах страны, - прокомментировал новость председатель комитета по маркетингу РФС Денис Соловьев.

"Наша задача – подарить максимум положительных эмоций не только болельщикам на стадионе, но и жителям города за счет создания дополнительных зон развлечения. Мы рады, что находим полную поддержку со стороны правительства Нижегородской области в данном направлении. И создание фан-зоны на Нижне-Волжской набережной - прекрасный пример того, как должны проходить все матчи национальной команды", - добавил он.