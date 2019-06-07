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Общество

Антициклон вызовет повышение температуры воздуха в Нижегородской области

07 июня 2019 14:47  [136] Общество

Антициклон вызовет повышение температуры воздуха в Нижегородской области. Об этом сообщили в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Столбики термометров с 8 по 10 июня 2019 года будут показывать 30…33º. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на 7-10º.

ГУ МЧС России предупреждает, что повышается вероятность возникновения природных пожаров. В связи с этим необходимо соблюдать запрет на посещение лесов, не сжигать мусор на садовых и дачных участках, не бросать на землю окурки, не оставлять на освещенных солнцем участках бутылки и осколки стекла.

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