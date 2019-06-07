Последние новости рубрики Бизнес
07 июня 2019 15:28  [42] Банк "Открытие" договорился о поставке банкнот с Банком Харбина
07 июня 2019 14:02  [71] ВТБ в Нижнем Новгороде в I квартале на треть увеличил объем кредитования населения
07 июня 2019 13:12  [100] Альфа-Банк начал принимать материнский капитал в качестве первоначального взноса по ипотеке
07 июня 2019 12:12  [123] Сотрудники АПЗ выступили на региональном бизнес-форуме "Битва за эффективность-2019"
07 июня 2019 10:57  [149] Соглашения по развитию НСС в трех регионах Приволжского федерального округа заключены в рамках ПМЭФ-2019
06 июня 2019 19:03  [168] Сбор плодов и ягод в Нижегородской области к 2024 году планируется увеличить почти в 2 раза
06 июня 2019 18:10  [177] Нижегородская область выразила заинтересованность в использовании продукции РУСАЛа
06 июня 2019 17:38  [146] Банк "Открытие" и ПС "Мир" подписали соглашение о развитии инновационных платежных решений
06 июня 2019 16:57  [254] Группа "Открытие" и Х5 договорились о сотрудничестве
06 июня 2019 16:50  [138] СпбМТСБ предоставит нижегородским предприятиям возможность выйти на новые биржевые рынки
Бизнес

Банк "Открытие" договорился о поставке банкнот с Банком Харбина

07 июня 2019 15:28  [42] Бизнес

Входящий в топ-10 крупнейших банков России и системообразующих кредитных организаций ЦБ РФ, банк "Открытие" подписал генеральное соглашение с Банком Харбина (Китай) о трансграничной поставке банкнот. Об этом сообщает пресс-служба банка "Открытие".

Соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

В пресс-службе пояснили, что развитие отношений с Китаем является одной из важных задач российских компаний и банков. Банк Харбина также активно сотрудничает с российскими финансовыми институтами. Одним из его стратегических партнеров является банк "Открытие".

На сей раз кредитные организации договорились о том, что банк "Открытие" будет напрямую получать из Китая банкноты - юани, а Банк Харбина - российские рубли. Это соглашение увеличит объемы межбанковских сделок и укрепит партнерские отношения одного из крупнейших банков России с одним из самых динамично развивающихся коммерческих банков Китая.

СПРАВКА:
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking.

В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph