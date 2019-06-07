Банк "Открытие" договорился о поставке банкнот с Банком Харбина Бизнес

Входящий в топ-10 крупнейших банков России и системообразующих кредитных организаций ЦБ РФ, банк "Открытие" подписал генеральное соглашение с Банком Харбина (Китай) о трансграничной поставке банкнот. Об этом сообщает пресс-служба банка "Открытие".

Соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

В пресс-службе пояснили, что развитие отношений с Китаем является одной из важных задач российских компаний и банков. Банк Харбина также активно сотрудничает с российскими финансовыми институтами. Одним из его стратегических партнеров является банк "Открытие".

На сей раз кредитные организации договорились о том, что банк "Открытие" будет напрямую получать из Китая банкноты - юани, а Банк Харбина - российские рубли. Это соглашение увеличит объемы межбанковских сделок и укрепит партнерские отношения одного из крупнейших банков России с одним из самых динамично развивающихся коммерческих банков Китая.

СПРАВКА:

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking.

В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.