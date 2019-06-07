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Общество

Международная выставка "ВэйстТэк" в Москве завершила свою работу

07 июня 2019 16:39  [66] Общество

Фото: организаторы мероприятия

Международная выставка "ВэйстТэк", проходившая с 4 по 6 июня в выставочном комплексе "Крокус Экспо" в Москве, завершила свою работу. Об этом сообщают организаторы.

"ВэйстТэк" – крупнейшее мероприятие отрасли обращения с отходами, природоохранных технологий и возобновляемой энергетики, которое с 1999 года проходит в Москве каждые два года и считается самым масштабным бизнес-событием природоохранного сектора России. Участники форума демонстрируют свои разработки и инновационные решения, проводят переговоры с экспертами компаний-операторов, руководителями администраций, специалистами организаций, находят партнеров для ведения бизнеса.

В этом году участниками форума, стали 212 компаний из 19 стран мира, занятые сбором, транспортировкой, переработкой и утилизацией отходов. За три дня работы выставку посетили более пяти тысяч специалистов.

На стендах павильонов и дискуссионных площадках участники выставки продемонстрировали новаторские идеи, призванные минимизировать урон природе и сохранить экологию; предложили решения, способные сделать сбор и утилизацию мусора высокотехнологичной отраслью; поднимали другие важнейшие темы, напрямую связанные с реализацией национального проекта "Экология".

Единственной нижегородской компанией, принявшей участие в выставке "ВэйстТэк", стал контактный центр "МС Контакт", презентовавший участникам форума комплекс современных IT-решений на базе многопрофильного колл-центра, предназначенных для эффективной коммуникации региональных операторов в сфере обращения с ТКО со своими потребителями.

Выставка "ВэйстТэк" проходила при поддержке Минприроды, Минпромторга и Общественной Палаты Российской Федерации. Начиная со следующего года форум будет проходить ежегодно и параллельно с выставкой "ЭкваТэк", позволяя специалистам ознакомиться с полным спектром решений в области природоохранных технологий.

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