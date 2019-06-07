Портфель ипотеки ВТБ в Нижегородской области превысил 20 млрд рублей Бизнес

Ипотечный портфель ВТБ в Нижегородской области по итогам первых трех месяцев 2019 года превысил 20 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

По данным пресс-службы, ипотечный портфель ВТБ в Нижегородской области за I квартал - это почти половина всего розничного кредитного портфеля банка в регионе.

Всего в первом квартале 2019 года банк ВТБ выдал жителям области свыше одной тысячи жилищных кредитов на общую сумму 1,9 млрд рублей. Количество выдач увеличилось по сравнению с аналогичными периодом прошлого года на 28%, объем продаж - на 36%.

Для покупки жилья на вторичном рынке ВТБ предоставил нижегородцам почти на 1,2 млрд рублей, что на 53% больше, чем годом ранее. Объем привлеченных средств для покупки квартиры в новостройках составил порядка 480 млн рублей — рост на 14%. При этом средняя сумма займа в обоих сегментах составила около 1,8 млн рублей.

Более 12% от общего объема ипотечных продаж пришлось на рефинансированные кредиты. Всего в первом квартале на эти цели было предоставлено свыше 236 млн рублей, что на 22% больше, чем за январь-март 2018 года.

Кроме того, популярной среди заемщиков стала акция "Больше метров – ниже ставка", в рамках которой недвижимость площадью более 65 кв. м можно приобрести по сниженной ставке от 10,1% годовых. За три первых месяца текущего года предложением воспользовалось около 80 семей, оформив кредиты на сумму почти 190 млн рублей.

В мае текущего года ВТБ обновил условия данной ипотечной программы: при покупке квартир площадью более 100 кв. м действует специальная ставка 9,7% годовых.

Руководитель ВТБ в Нижегородской области Игорь Рожковский отметил, что ипотека по-прежнему остается одним из самых востребованных продуктов банка в регионе.

"В первом квартале объемы выдачи жилищных кредитов в банке продолжали расти. Мы уверены, что спрос на продукт сохранится, в том числе за счет налаженного взаимодействия с партнерами и запуском новых предложений. Так, в конце апреля была обновлена программа ипотеки с господдержкой – теперь семьи с двумя и более детьми смогут приобрести жилье под 5% годовых", - сказал Игорь Рожковский.