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Культура и отдых

Нижегородский Кремль во время фестиваля "Opus 52" 8 июня будет работать до 03:00

07 июня 2019 18:19  [68] Культура и отдых

Нижегородский Кремль во время фестиваля "Opus 52" 8 июня будет работать до 03:00. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Фестиваль современной академической музыки "Opus 52" начнется 8 июня в 15:00 на площадке рядом с Законодательным собранием Нижегородской области.

Впервые Нижний Новгород посетит трубач с мировым именем Маркус Штокхаузен, сын легендарного композитора Карлхайнца Штокхаузена и художественный руководитель ансамбля WILD LIFE Quartet. Вторым именитым гостем станет одна из ведущих скрипок мира Татьяна Гринденко со своим ансамблем Opus Posth., которые повторно открыли для себя Нижний Новгород в ноябре прошлого года, когда их концертом завершился фестиваль "Другая музыка. Пярт".

Самый известный ансамбль современной музыки Эстонии Ансамбль U представит на фестивале свой интерактивный проект "Оркестр Публики", в котором музыканты совместно со зрителями будут сочинять музыку в реальном времени через WI-FI сеть. А духовой барочный ансамбль L'Esprit du Vent сыграет музыку XXI века на старинных инструментах.

Перед выступлениями музыкантов публике расскажут о произведениях, которые будут исполнены, чтобы подготовить слушателей к их необычному звучанию.

Нижегородский кремль в этот день будет открыт до 03:00. С 22:00 выход и вход на территорию будет осуществляться через Кладовую башню.

Рядом с кремлем, на территории Александровского сада, 8 и 9 июня пройдет экологический фестиваль "Ботаника".

Задача фестиваля – вдохновить нижегородцев на бережное отношение к городскому пространству и природе, этичное потребление и здоровое питание. Легко и доступно на фестивале будут затронуты такие темы, как раздельный сбор мусора, экономичное потребление ресурсов, городская экология и урбанистика.

Благодаря участию в программе "Нижний 800" программа фестиваля в этом году стала масштабнее. В лектории примут участие: Роман Саблин, Юлия Сабурова (Greenpeace), Кира Камалова, Мария Чернышева, Анастасия Плужникова и другие. Развлекательная часть фестиваля также становится насыщеннее: концертная программа, ярмарка, выставки и творческие перфомансы. Хедлайнеры музыкальной программы: Алоэ Вера, Magicool, The Soul Surfers.

Вход на оба фестиваля свободный.

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