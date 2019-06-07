Нижний сегодня: главные события дня Общество

Глеб Никитин и Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение, в частности, направлено на укрепление взаимосвязей в сферах транспорта, промышленности, ЖКХ, благоустройства городских территорий, здравоохранения, образования, науки и культуры.

"Центр Алмазова" поможет Нижегородской области совершенствовать передовые медицинские услуги

Стороны намерены совместно работать над совершенствованием организации оказания медицинской помощи в Нижегородской области, внедрением передового организационного, медицинского и научного опыта Центра Алмазова в практику здравоохранения региона.

Футбольный матч "Россия – Сан-Марино" покажут на большом экране на площадке у стадиона "Нижний Новгород"

Футбольный матч отборочного тура Euro-2020 "Россия – Сан-Марино" покажут на большом экране площадки "Спорт Порт", расположенной на территории стадиона "Нижний Новгород". Массовый просмотр начнется около большой сцены. Однако, активности на площадке будут организованы с самого утра.

Роспотребнадзор назвал три озера в Нижнем Новгороде, где купаться не рекомендуется

Вода в трех городских озерах не прошла лабораторные исследования по микробиологическим показателям.

Более двух тысяч нижегородцев подписали петицию о ликвидации выделенной полосы на пр. Гагарина

Первую выделенную полосу для движения общественного транспорта в Нижнем Новгороде открыли 1 июня создали на отрезке от микрорайона "Щербинки 2" (перекресток с улицей Тропинина) и до остановки "Нител" (перекресток с Горной). С тех пор автомобилисты жалуются на многокилометровые пробки на этом участке.