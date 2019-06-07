Последние новости рубрики Общество
07 июня 2019 19:11  [130] Нижний сегодня: главные события дня
07 июня 2019 18:52  [147] "Центр Алмазова" поможет Нижегородской области совершенствовать передовые медицинские услуги
07 июня 2019 18:39  [105] Около 30 деревьев и кустарников высадили специалисты и общественники 7 июня в рамках озеленения Советского района
07 июня 2019 17:53  [89] Тина Канделаки и Константин Эрнст приняли участие в покраске наличника нижегородского ОКН
07 июня 2019 17:35  [179] НПАТ рассказал о преимуществах "выделенки" на пр.Гагарина
07 июня 2019 17:16  [123] Нижегородские депутаты взяли под контроль ход капитального ремонта в школе №123 Ленинского района
07 июня 2019 16:39  [99] Международная выставка "ВэйстТэк" в Москве завершила свою работу
07 июня 2019 16:18  [158] "Надо пересаживаться на общественный транспорт", - Иван Сергеев
07 июня 2019 15:37  [139] Денис Паслер и Игорь Васильев присоединились к покраске наличника нижегородского ОКН в рамках ПМЭФ-2019
07 июня 2019 15:14  [112] Газификацию Нижегородской области обсудили в рамках ПМЭФ
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

07 июня 2019 19:11  [130] Общество

Глеб Никитин и Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение, в частности, направлено на укрепление взаимосвязей в сферах транспорта, промышленности, ЖКХ, благоустройства городских территорий, здравоохранения, образования, науки и культуры.

"Центр Алмазова" поможет Нижегородской области совершенствовать передовые медицинские услуги

Стороны намерены совместно работать над совершенствованием организации оказания медицинской помощи в Нижегородской области, внедрением передового организационного, медицинского и научного опыта Центра Алмазова в практику здравоохранения региона.

Футбольный матч "Россия – Сан-Марино" покажут на большом экране на площадке у стадиона "Нижний Новгород"

Футбольный матч отборочного тура Euro-2020 "Россия – Сан-Марино" покажут на большом экране площадки "Спорт Порт", расположенной на территории стадиона "Нижний Новгород". Массовый просмотр начнется около большой сцены. Однако, активности на площадке будут организованы с самого утра.

Роспотребнадзор назвал три озера в Нижнем Новгороде, где купаться не рекомендуется

Вода в трех городских озерах не прошла лабораторные исследования по микробиологическим показателям.

Более двух тысяч нижегородцев подписали петицию о ликвидации выделенной полосы на пр. Гагарина

Первую выделенную полосу для движения общественного транспорта в Нижнем Новгороде открыли 1 июня создали на отрезке от микрорайона "Щербинки 2" (перекресток с улицей Тропинина) и до остановки "Нител" (перекресток с Горной). С тех пор автомобилисты жалуются на многокилометровые пробки на этом участке.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph