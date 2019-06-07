Почти на 3% подешевела вермишель в Нижегородской области Экономика

Почти на 3% подешевела вермишель в Нижегородской области.

Как сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат, за период с 27 мая по 2 июня 2019 года средняя цена за 1 кг капусты уменьшилась с 58 руб.89 коп. до 54 руб.24 коп. Гречневая крупа подешевела с 44 руб. 60 коп. за кг до 43 руб. 02 коп. за кг, вермишель – с 60 руб. 08 коп. за кг до 58 руб. 40 коп. за кг.

Кроме того, незначительно снизились цены на целый ряд продовольственных товаров первой необходимости: свинину, куриные яйца, пастеризованное молоко жирностью 2,5-3,2%, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, пшеничную муку, сахар, пшено, репчатый лук. прежними остались цены на баранину и мясо птицы.

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 5,4% меньше среднероссийского показателя.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об увеличении господдержки фермерства в регионе в 2019 году. В 2018 году на поддержку фермерства было направлено 112,3 млн рублей. Это позволило выдать 16 грантов начинающим фермерам, 11 грантов на развитие семейных ферм и оказать поддержку одному сельскохозяйственному кооперативу. В 2019 году финансирование поддержки фермерства по этим программам увеличено почти на 10 млн рублей.