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Общество

Смена погоды: в ближайшее время в Нижегородской области ожидаются грозы

08 июня 2019 15:38  [114] Общество

Смена погоды: в ближайшее время в Нижегородской области ожидаются грозы.

Как информирует ЦУКС со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в ближайшие три часа на территории региона в отдельных местах ожидаются грозы.

МЧС предупреждает о вероятности возникновения ЧС. Возможны сбои в работе объектов ЖКХ, не исключены происшествия на воде с участием маломерных судов.

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