Смена погоды: в ближайшее время в Нижегородской области ожидаются грозы Общество

Смена погоды: в ближайшее время в Нижегородской области ожидаются грозы.

Как информирует ЦУКС со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в ближайшие три часа на территории региона в отдельных местах ожидаются грозы.

МЧС предупреждает о вероятности возникновения ЧС. Возможны сбои в работе объектов ЖКХ, не исключены происшествия на воде с участием маломерных судов.