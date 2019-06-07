Смена погоды: в ближайшее время в Нижегородской области ожидаются грозы.
Как информирует ЦУКС со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в ближайшие три часа на территории региона в отдельных местах ожидаются грозы.
МЧС предупреждает о вероятности возникновения ЧС. Возможны сбои в работе объектов ЖКХ, не исключены происшествия на воде с участием маломерных судов.
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