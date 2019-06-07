Жительница Нижнего Новгорода создала ответную петицию в поддержку выделенной полосы в Щербинках Общество

Фото: с сайта Cgange.org

Жительница Нижнего Новгорода создала петицию в поддержку выделенной полосы в Щербинках. Информация об этом размещена на платформе Change.org.

"С 1 июня в Нижнем Новгороде на отрезке от микрорайона "Щербинки 2" до остановки "Нител" организовали первую в городе выделенную полосу для общественного транспорта. И уже понятно, что это работает. Дорога на автобусе от Щербинок до площади Минина в час пик сократилась с 1,5 часов до 40 минут, то есть больше чем в два раза", – пишет автор петиции Елена Борисова.

Она отмечает, что автомобилистам стало менее удобно, но приоритет в решении этого вопроса, по ее мнению, должен быть за пассажирами общественного транспорта, поскольку их больше.

"Автобус вмещает до 90 человек, а личный автомобиль – четверых, причем, большинство водителей ездят вообще в одиночку. Приоритет, на наш взгляд, очевиден! Мы – те, кто перемещается на общественном транспорте – очень просим сохранить выделенную полосу в Щербинках и дать возможность нам и нашим детям ездить чуть более комфортно! Также просим в будущем рассмотреть возможность организации спецполос для автобусов на других сложных городских дорогах", - говорится в петиции.

Свою петицию женщина адресовала Городской думе и администрации Нижнего Новгорода. На 9 июня документ подписали менее 200 человек.

При этом число подписавшихся за ликвидацию выделенной полосы превысило 2,5 тысяч человек. Об этой петиции мы писали ранее.

Напомним, руководитель благотворительного фонда СТОПДТП Иван Сергеев высказался в поддержку выделенной полосы для общественного транспорта.