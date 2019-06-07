Глава сельсовета в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области осужден за превышение должностных полномочий

Приговором Дальнеконстантиновского районного суда за превышение должностных полномочий осужден бывший глава администрации Кужутского сельсовета. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области 10 июня 2019 года.
Суд установил, что в июле 2017 года 34-летний глава администрации Кужутского сельсовета, не имея соответствующих полномочий, разрешил работникам коммерческой организации-подрядчика осуществить вывоз песка из недр местного значения. За это он попросил помощи в восстановлении проезжей части в деревне Кужутка.
В результате противоправных действий осужденного региональному Министерству экологии и природных ресурсов причинен ущерб в размере около 100 тысяч рублей.
Вину в совершении преступления мужчина не признал. Теперь его ждет два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.
Иск прокурора о возмещении ущерба, причиненного преступлением, судом удовлетворен.
Напомним, уголовное дело в отношении злоумышленника было возбуждено в августе 2018 года.
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