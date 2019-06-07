Последние новости рубрики Общество
11 июня 2019 19:02  [282] Нижний сегодня: главные события дня
11 июня 2019 18:36  [271] Всех отравившихся на свадьбе в Дзержинске выписали из больницы
11 июня 2019 18:30  [288] Похолодание до +5° ожидает нижегородцев в ближайшие дни
11 июня 2019 18:10  [359] Большинство пострадавших при взрывах на дзержинском "Кристалле" выписаны из больницы
11 июня 2019 17:38  [334] Пятнадцать миллиардов рублей требуется на реставрацию всех ОКН Нижнего Новгорода
11 июня 2019 17:18  [395] Нижегородские депутаты выступили против строительства наземных коммуникаций
11 июня 2019 16:53  [358] Школа №123 в Ленинском районе Нижнего Новгорода не откроется к 1 сентября из-за ошибки проектантов
11 июня 2019 16:21  [886] Пляж в Молитовском затоне Нижнего Новгорода благоустроят до конца июня
11 июня 2019 15:21  [368] Школьник стал победителем первого нижегородского чемпионата по киберфутболу
11 июня 2019 14:54  [678] Движение по "выделенке" на Гагарина в выходные разрешат всем видам транспорта
Общество

Глава сельсовета в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области осужден за превышение должностных полномочий

10 июня 2019 09:33  [1517] Общество

Приговором Дальнеконстантиновского районного суда за превышение должностных полномочий осужден бывший глава администрации Кужутского сельсовета. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области 10 июня 2019 года.

Суд установил, что в июле 2017 года 34-летний глава администрации Кужутского сельсовета, не имея соответствующих полномочий, разрешил работникам коммерческой организации-подрядчика осуществить вывоз песка из недр местного значения. За это он попросил помощи в восстановлении проезжей части в деревне Кужутка.

В результате противоправных действий осужденного региональному Министерству экологии и природных ресурсов причинен ущерб в размере около 100 тысяч рублей.

Вину в совершении преступления мужчина не признал. Теперь его ждет два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Иск прокурора о возмещении ущерба, причиненного преступлением, судом удовлетворен.

Напомним, уголовное дело в отношении злоумышленника было возбуждено в августе 2018 года.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph