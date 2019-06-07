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10 июня 2019 11:41  [820] Акция по лизингу стартовала в НБД-Банке
Бизнес

Акция по лизингу стартовала в НБД-Банке

10 июня 2019 11:41  [820] Бизнес

Фото: Пресс-служба НБД-Банка

Акция по лизингу стартовала в НБД-Банке. Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

С 10 июня для предпринимателей авансовый платёж при приобретении всех видов имущества (в т.ч. оборудования) будет составлять от 10% и не будет взиматься плата за открытие счета. Кроме того, специалисты НБД-Банка окажут помощь при выборе поставщика грузового транспорта, спецтехники или самоходных машин.

Акция действует до 30 июня 2019 года в офисах НБД-Банка на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

В пресс-службе напомнили, что особенностью лизинговых операций в НБД-Банке является предоставление услуг напрямую, минуя посредников (лизинговые компании), что делает условия сотрудничества более привлекательными. Приобрести в лизинг с НБД-Банком можно автотранспорт, в том числе и с пробегом, спецтехнику и оборудование.

СПРАВКА:
ПАО "НБД-Банк" специализируется на развитии малого и среднего бизнеса. Основан в 1992 году. Сеть банка включает 25 офисов в шести российских регионах: Нижегородской, Кировской, Пензенской и Ивановской областях, а также в Чувашской Республике и Республике Марий Эл.

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