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Общество

Около 40 студентов участвовали в конкурсе ЗС НО "Экология: проблемы и решения"

10 июня 2019 12:38  [809] Общество

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области

Около 40 студентов участвовали в конкурсе Законодательного собрания Нижегородской области "Экология: проблемы и решения". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Торжественная церемония подведения итогов конкурса студенческих работ прошла 10 июня 2019 года. Законодательное собрание проводит конкурс при поддержке Нижегородского отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы".

Основными задачами являются привлечение внимания студентов к проблемам экологии; популяризация экологических идей и технологий, а также реализуемых экологических программ и проектов; повышение уровня экологической грамотности молодежи; формирование общественного мнения, активной гражданской позиции и ответственного отношения к окружающей среде.

Конкурс проводился по следующим номинациям: "Наилучшие доступные технологии в решении экологических проблем", "Экология городов", "Экология и экономика", "Экология и здоровье человека", "Экология и право", "Экотуризм и сохранение биоразнообразия", "Чистая страна".

Всего на конкурс было заявлено около 40 работ от студентов нижегородских вузов и средне-специальных учебных заведений. Их авторы, в частности, представляют Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, НГПУ им. Минина, Арзамасский приборостроительный колледж и другие.

"Устойчивое развитие экономики должно идти рука об руку с решением ключевых экологических вопросов. Это требование времени. Поэтому очень важно формировать экологическую культуру у молодого поколения. Комитет по экологии и дальше будет проводить подобные конкурсы, так как они дают возможность предложить перспективные идеи для последующего внедрения", - сказал заместитель председателя комитета по экологии и природопользованию Роман Кабешев.

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