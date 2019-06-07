Сотрудники нижегородской ГИБДД уничтожили 46% данных с камер фотофиксации Происшествия

Сотрудники ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области уничтожили 46% данных с камер фотофиксации. Об этом сообщила региональная прокуратура 10 июня 2019 года.

Прокуратура Сормовского района Нижнего Новгорода установила, что в период с 1 января по 28 февраля 2019 года должностные лица уничтожили 117 919 поступивших фотоматериалов.

Отмечается, что оборудование имеет возможность практически со стопроцентной вероятностью определять государственные регистрационные знаки транспортных средств, собственники которых превысили установленный скоростной режим движения.

Такие действия сотрудников ГИБДД неправомерны, поскольку нарушают принцип неотвратимости наказания и освобождают правонарушителей от установленной законом ответственности.

Кроме того, в ходе проверки в ЦАФАП были выявлены факты ненадлежащего рассмотрения жалоб граждан и юридических лиц на постановления о привлечении к административной ответственности, необоснованного отклонения жалоб грузоперевозчиков, незаконной отмены постановлений по делам об административных правонарушениях, освобождения от ответственности виновных лиц.

По результатам проверки прокурором района в адрес начальника полиции ГУ регионального МВД России области внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и признано обоснованным. Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что порядка 10 тысяч видеокамер планируется установить в Нижнем Новгороде.