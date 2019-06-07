Банк "Открытие" полностью автоматизировал процессы реагирования на инциденты информационной безопасности Бизнес

Банк "Открытие", входящий в топ-10 крупнейших банков России и список системообразующих банков ЦБ, завершил внедрение автоматизированной системы реагирования на инциденты информационной безопасности Security Vision Incident Response Platform (Security Vision IRP). Об этом сообщает пресс-служба банка.

Партнером "Открытия" по запуску этого IT-решения стала компания "Интеллектуальная безопасность" - разработчик Security Vision IRP и ряда других IT-продуктов на базе платформы информационной безопасности Security Vision, резидент "Сколково".

В пресс-службе пояснили, что в 2018 году банк "Открытие" провел открытый многоэтапный конкурс среди российских и иностранных IRP-систем. Победителем была признана российская система Security Vision Incident Response Platform (IRP).

С помощью Security Vision Incident Response Platform (IRP) в банке "Открытие" теперь осуществляется автоматический сбор и формирование базы активов с регулярным обновлением и использованием в процессах реагирования. Автоматизированы более 30 процедур реагирования на инциденты ИБ, включая автоматическое получение данных, сбор дополнительной информации и анализ во внешних и внутренних "песочницах" банка.

"Подавляющее большинство кибератак в мире и в России приходится именно на финансовые учреждения, в первую очередь на банки. Это обусловливает необходимость использования гибких и надежных средств защиты информации, предоставляющих оптимальные возможности в области противодействия киберугрозам", - сказал директор департамента информационной безопасности банка "Открытие" Владимир Журавлев.

"Security Vision IRP позволил роботизировать исполнение программно-технических функций оператора безопасности с долей автоматизации до 90%. Система обеспечивает автоматическое выполнение полного спектра дежурных процедур, что позволяет не только реагировать на киберугрозы в режиме 24/7, но и избежать влияния человеческого фактора", - добавил он.

"Система "Security Vision IRP является инструментом обработки полного жизненного цикла инцидентов кибербезопасности – от идентификации до полного уничтожения. Созданная по типу конструктора, Security Vision IRP состоит из интеллектуально саморегулирующихся программно-технических модулей, что позволяет легко адаптировать систему под особенности бизнес-процессов заказчика, формируя структуру, логику и наполнение решения в соответствии с ними", - пояснил генеральный директор компании "Интеллектуальная безопасность" Руслан Рахметов.

"Благодаря командной работе с банком "Открытие" удалось достигнуть высокой степени автоматизации в области реагирования на инциденты кибербезопасности. Потенциал развития системы не ограничен, мы проводим исследования и практические внедрения новых методов анализа больших данных в вопросах кибербезопасности и надеемся быть полезными в этом банку", - отметил специалист.

"Скорость реагирования на кибератаки является критически важным фактором. С помощью Security Vision IRP обработка полного жизненного цикла инцидента автоматизирована - повышается скорость реагирования на угрозы и исключается влияние человеческого фактора. Применение "Интеллектуальной безопасностью" новых методов анализа больших данных в вопросах защиты от киберугроз позволяет решению Security Vision IRP успешно конкурировать с лучшими мировыми аналогами. Уверен, победа в конкурсе и внедрение платформы в банке "Открытие" поможет резиденту "Сколково" еще более укрепить рыночные позиции в России, а в перспективе занять лидирующее положение на зарубежном рынке", - считает операционный директор Кластера информационных технологий Фонда "Сколково" Сергей Ходаков.