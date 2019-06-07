Дополнительные выборы в городскую Думу Дзержинска по двум округам назначены на 8 сентября Политика

Дополнительные выборы в городскую Думу Дзержинска по одномандатным округам №26 и №28 назначены на 8 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Дзержинской думы.

Напомним, депутат по округу №26, Валерий Артамонов досрочно сложил свои полномочия в марте этого года. Полномочия депутата Андрея Герасимова, депутата по округу №28, были прекращены в связи с его смертью в начале апреля.

В Думе Дзержинска пояснили, что в соответствии со статьей 77 Закона Нижегородской области "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области", в случае появления вакантного депутатского мандата, назначаются дополнительные выборы депутата по соответствующему одномандатному избирательному округу.

В случае избрания, депутаты по этим округам будут исполнять свои полномочия более года, вплоть до первого заседания VII созыва городской Думы.