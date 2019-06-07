Автомобиль Datsun on-DO получит победитель акции "Субботник по-Канавински" 12 июня

Автомобиль Datsun on-DO получит участник лотереи "Субботник по-Канавински", которая пройдет 12 июня в парке имени 1 Мая Нижнего Новгорода. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации.
Участниками лотереи станут жители Нижнего Новгорода, которые активно участвовали в благоустройстве Канавинского района. Все они получили лотерейные билеты "Субботник по-Канавински".
Теперь участникам акции необходимо до 11 июня придти в парк имени 1 Мая и опустить билеты в лототрон, который установлен в вестибюле здания администрации Канавинского района. Также это можно сделать 12 июня с 09:00 до 11:00 на главной сцене парка.
Розыгрыш призов начнется 12 июня с 13:30, когда на главной сцене парка состоится первый розыгрыш лотереи акции "Субботник по-Канавински".
В 14:00 - начнется фестиваль национальных культур "Мы вместе!" с участием творческих коллективов различных национальностей.
В 16:00 — стартует второй розыгрыш лотереи.
В 18:00 - состоится финальный розыгрыш лотереи "Субботник по-Канавински" и розыгрыш главного приза – автомобиля Datsun on-DO.
По завершению розыгрыша гостей будет ждать дискотека.
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