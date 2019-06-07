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Общество

Вручение паспортов подросткам состоялось в Гордуме Дзержинска 10 июня

10 июня 2019 17:56  [778] Общество

Вручение паспортов подросткам состоялось в Гордуме Дзержинска 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба Думы.

Мероприятие приурочено к государственному празднику - Дню России. Паспорта получили 16 жителей города.

Четырнадцатилетним юношам и девушкам документы вручили председатель городской Думы Сергей Попов и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по Дзержинску Людмила Ершова. По сложившейся традиции юным гражданам подарили брошюры с текстом Конституции РФ и бело-сине-красные ленточки, символизирующие российский триколор.

"Сегодня вы получили документ, подтверждающий гражданство России, который будет сопровождать вас всю жизнь. Не забывайте, что паспорт налагает на вас определенные права и обязанности. Я хочу вам пожелать, чтобы вы были достойными гражданами нашей страны. Удачи вам, здоровья, счастья", - обратился Сергей Попов к ребятам.

Людмила Ершова в свою очередь сказала: "Сегодняшнее событие - это своеобразный незримый рубеж между детством и возмужанием. Вы стали полноправными гражданами нашей великой Родины. Счастливого вам пути!".

В завершение церемонии была сделана памятная фотография.

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