Вручение паспортов подросткам состоялось в Гордуме Дзержинска 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба Думы.
Мероприятие приурочено к государственному празднику - Дню России. Паспорта получили 16 жителей города.
Четырнадцатилетним юношам и девушкам документы вручили председатель городской Думы Сергей Попов и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по Дзержинску Людмила Ершова. По сложившейся традиции юным гражданам подарили брошюры с текстом Конституции РФ и бело-сине-красные ленточки, символизирующие российский триколор.
"Сегодня вы получили документ, подтверждающий гражданство России, который будет сопровождать вас всю жизнь. Не забывайте, что паспорт налагает на вас определенные права и обязанности. Я хочу вам пожелать, чтобы вы были достойными гражданами нашей страны. Удачи вам, здоровья, счастья", - обратился Сергей Попов к ребятам.
Людмила Ершова в свою очередь сказала: "Сегодняшнее событие - это своеобразный незримый рубеж между детством и возмужанием. Вы стали полноправными гражданами нашей великой Родины. Счастливого вам пути!".
В завершение церемонии была сделана памятная фотография.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+