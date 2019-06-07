Первая смена Юнармейского лагеря "Гвардеец" открылась в Нижегородской области Общество

Первая смена Юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа "Гвардеец-1" открылась на базе 210-го гвардейского межвидового регионального учебного центра инженерных войск минобороны России (Кстово) 10 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Также сегодня лагерь "Гвардеец-2" начал работу на территории филиала ФГКВОУ ВПО "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулёва" Минобороны России (Пенза).

В течение первой смены в двух лагерях пройдут подготовку 360 учащихся 8-9 классов. Среди участников лагеря – воспитанники кадетских корпусов ПФО и военно-патриотических клубов, дети из многодетных семей и военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

В конце смены юноши, прошедшие начальную военную подготовку, обучающую и спортивную программы лагеря "Гвардеец", смогут вступить в ряды движения "Юнармия", созданного в 2016 году по инициативе президента России Владимира Путина, и принести первую в своей жизни присягу на верность Родине.

С открытием первой смены в Нижегородской области ребят от имени полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова поздравил заместитель полпреда Олег Машковцев.

"После окончания напряженного учебного года вы решили пройти курс молодого бойца. В программе юнармейского лагеря – получение первых навыков обращения с оружием, знакомство с современной техникой, стоящей на вооружении Российской Армии, с жизнью и бытом подразделения Вооруженных Сил России. Вы своими глазами увидите, как устроена наша армия. Большое внимание программа лагеря уделяет занятиям по физической подготовке и различным спортивным соревнованиям. В "Гвардейце" вы пройдете школу мужества, проверите себя и свои способности, найдете новых друзей из других регионов нашего округа", - говорится в поздравлении.

Также заместитель полномочного представителя отметил, что проект "Гвардеец" предоставляет уникальную возможность проверить себя на предмет готовности к будущему служению Родине, оценить собственные перспективы и определиться с будущей профессией.

Ребят с началом смены поздравили также заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, представитель главного штаба ВВПОД "Юнармия" в ПФО Максим Катан, действующие военнослужащие, общественные и государственные деятели, представители военно-патриотических клубов. После завершения торжественной церемонии заместитель полпреда президента РФ в ПФО Олег Машковцев и приглашенные гости осмотрели образцы вооружения и боевой техники инженерных войск.

От имени полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников лагеря "Гвардеец - 2" поздравил помощник полпреда Владимир Колчин. Обращаясь к ребятам, он особо подчеркнул, что для многих лагерь станет первой ступенькой на пути к профессии офицера, поможет получить объективное представление о современной российской армии. В течение 18 дней ребята будут погружаться в атмосферу армейской жизни: под руководством опытных наставников пройдут курс общевойсковой и физической подготовки, постигнут азы военной науки, примут участие в спортивных и культурных мероприятиях.

Владимир Колчин поблагодарил губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева за помощь в организации Юнармейского оборонно-спортивного лагеря ПФО "Гвардеец - 2".

Лагерь проводится в две смены по 18 дней. Первая смена – с 9 по 26 июня, вторая – с 30 июня по 17 июля. В текущем году в проекте Приволжского федерального округа примут участие юноши из всех регионов округа, а также команды из шести окружных кадетских корпусов ПФО. Всего с начала проекта школу лагерей "Гвардеец" прошли около 5 тысяч ребят.

Напомним, лагерь "Гвардеец" – уникальный проект ПФО, целью которого является всестороннее развитие личности, укрепление здоровья подростков и их патриотическое воспитание, в том числе путем вовлечения в занятия военно-прикладными видами спорта. Проект реализуется при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, Минобороны России и ДОСААФ России.