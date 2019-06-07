"Нижний Новгород готов к приему болельщиков", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

"Нижний Новгород готов к приему болельщиков", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя готовность города к матчу "Россия-Кипр", который пройдет на стадионе "Нижний Новгород" 11 июня.

Глеб Никитин напомнил, что в день матча на Нижневолжской набережной будет организована фан-зона, которая начнет работу в 19:00 часов.

"На набережной планируется концертная программа, различные конкурсы, фотозоны и многое другое. А самое главное там состоится трансляция игры. То есть зрители смогут видеть сам стадион на Стрелке и параллельно наблюдать за ходом матча на экранах. За три часа до игры насыщенная развлекательная программа с кипрским колоритом начнется на стадионе "Нижний Новгород", - подчеркнул губернатор.

"Интерес к матчу огромный. По нашим данным ожидается максимальная наполняемость стадиона. Для удобства болельщиков работа метро 11 июня будет продлена до двух часов ночи, а интервалы между поездами, наоборот, сократятся. Отправление автобусов планируется из двух точек накопления: от улицы Советской в районе Ярмарки по двум маршрутам в нагорную часть города и от ФОКа Мещерский по двум маршрутам в нижнюю часть", - добавил Глеб Никитин.

10 июня 2019 года сборная России по футболу провела предматчевую тренировку на стадионе "Нижний Новгород". Уже завтра на его поле российские футболисты проведут отборочный матч Чемпионата Европы 2020 со сборной Кипра. Игра начнется в 21:45.