Мусор на автостанции Кстова Нижегородской области убрали лишь после вмешательства минтранса региона Общество

Мусор на автостанции Кстова Нижегородской области убрали лишь после вмешательства министерства транспорта и автомобильных дорог региона.

В официальной группе "Горячие новости Кстова" Вконтакте, отмечается, что сразу несколько жителей города прислали фотографии с автостанции, где переполненные мусорные урны, разбросанные и раздуваемые ветром бумага и пластиковые бутылки рядом с перроном и людьми, которые ожидают транспорт. "Похоже, что местным властям наплевать на то, что там происходит: всё завалено мусором. Говорят, что и туалеты не работают", - сообщают жители в соцсети.

Стоит отметить, что после обращений горожан и вмешательства сотрудником минтранса региона мусор с автостанции был убран.

Добавим, что это не первый случай, когда жители Нижегородской области жалуются в социальные сети на бездействие подрядных организаций по вывозу мусора. Лишь после вмешательства региональной власти и сотрудников министерств экологии и транспорта мусор вывозится, расчищаются контейнерные площадки и благоустраивается территория.