Последние новости рубрики Спорт
11 июня 2019 11:29  [582] Нижегородская телебашня будет "следить" в режиме онлайн за счетом матча Россия-Кипр
11 июня 2019 10:24  [565] Четвертый этап Национальной парусной Лиги 2019 стартует в Нижнем Новгороде 14 июня
09 июня 2019 20:00  [1019] Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин наградил победителей этапа Кубка мира по выездке
09 июня 2019 18:51  [1625] Сборная России по футболу прилетела в Нижний Новгород
07 июня 2019 15:57  [1110] Футбольный матч "Россия – Сан-Марино" покажут на большом экране на площадке у стадиона "Нижний Новгород"
07 июня 2019 11:06  [399] Кстовский спортсмен Тахир Токарев завоевал "золото" на чемпионате мира по рукопашному бою
05 июня 2019 11:15  [217] Около 100 нижегородских кикбоксеров приняли участие в открытом первенстве города
04 июня 2019 17:08  [305] Дмитрий Черышев продолжит тренировать ФК "Нижний Новгород"
03 июня 2019 16:27  [450] Более 7 тысяч человек посетили спортивную площадку около стадиона "Нижний Новгород" за первые два дня
30 мая 2019 17:49  [594] Александр Харламов занял пост генерального директора ХК "Торпедо"
Спорт

Нижегородская телебашня будет "следить" в режиме онлайн за счетом матча Россия-Кипр

11 июня 2019 11:29  [582] Спорт

Фото: РТРС

Нижегородская телебашня будет "следить" в режиме онлайн за счетом отборочного матча Евро-2020 Россия – Кипр, который состоится 11 июня на стадионе "Нижний Новгород". Об этом сообщает Нижегородский филиал РТРС.

На световом панно телебашни будет отображаться количество забитых голов, флаги играющих сборных и тематические световые сценарии.

Праздничная иллюминация на высотной доминанте города будет работать с 21:30 до 01:00.

Ранее, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявлял, что город готов к приему болельщиков.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph