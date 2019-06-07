Нижегородская телебашня будет "следить" в режиме онлайн за счетом матча Россия-Кипр

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Нижегородская телебашня будет "следить" в режиме онлайн за счетом отборочного матча Евро-2020 Россия – Кипр, который состоится 11 июня на стадионе "Нижний Новгород". Об этом сообщает Нижегородский филиал РТРС.
На световом панно телебашни будет отображаться количество забитых голов, флаги играющих сборных и тематические световые сценарии.
Праздничная иллюминация на высотной доминанте города будет работать с 21:30 до 01:00.
Ранее, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявлял, что город готов к приему болельщиков.
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