Нижегородская телебашня будет "следить" в режиме онлайн за счетом матча Россия-Кипр Спорт

Фото: РТРС

Нижегородская телебашня будет "следить" в режиме онлайн за счетом отборочного матча Евро-2020 Россия – Кипр, который состоится 11 июня на стадионе "Нижний Новгород". Об этом сообщает Нижегородский филиал РТРС.

На световом панно телебашни будет отображаться количество забитых голов, флаги играющих сборных и тематические световые сценарии.

Праздничная иллюминация на высотной доминанте города будет работать с 21:30 до 01:00.

Ранее, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявлял, что город готов к приему болельщиков.