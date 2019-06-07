Особенности бани хамам

Полезность для организма в целом турецкая бани хамам доказана временем.

Особенностью турецкой бани является комфортная температура воздуха. Она поддерживается в диапазоне от 35 до 55 °C. При этом влажность в хамаме достигает 100%. Создаваемые условия подходят даже людям, которые страдают хроническими заболеваниями. Особенностью процедуры является последовательная смена показателей температур и влажности. Кроме этого в турецкой бане предусматривается общеукрепляющий массаж, сочетающий несколько эффективных техник.

Учитывая все вышесказанное строительство хамам под ключ является востребованной услугой. Турецкая баня - сложный инженерный объект, требующий правильного подключения коммуникаций. Именно поэтому заниматься строительством разумно доверить специалистам. При работе используются дорогостоящие материалы, в частности мрамор и мозаика. Натуральный камень предназначен не только для создания роскошного вида, но и гарантирует надежную защиту от попадания влаги в непосредственно в конструктив. При соблюдении технологии строительства хамам может эксплуатироваться не менее 50 лет.

На первом этапе всегда проводится оценка помещения, в котором планируется обустроить восточную баню. После этого стеновые поверхности и купол обшиваются специальными панелями с низкой теплопроводностью. Такие материалы отличаются высокой прочностью и сохраняют жесткость конструкции под воздействием перепадов температур.

При проведении процедур в грамотно обустроенной восточной бане всегда обеспечивается глубокая очистка кожных покровов и общее очищение организма. Благодаря массажным процедурам устраняется застой крови, что улучшает питание мышц и подкожных тканей. Кроме того улучшается кровообращение во всех органах. Это значит, что происходит общее оздоровление организма. В целом после процедур снимается мышечное напряжение и улучшается эмоциональное состояние человека. Для поддержания организма в хорошем состоянии рекомендуется посещать восточную баню 2-3 раза в неделю. Но положительный эффект может наблюдаться даже если посещать хамам раз в неделю.

Процедуры в турецкой бане оказывают релаксирующее воздействие на организм человека. Без преувеличения можно утверждать, что в хамаме отдыхает не только тело, но и душа человека. Многие утверждают, что после процедур на длительное время отступает головная боль и уходит бессонница. Рекомендуются посещения хамама при наличии суставных болей, причиной которых является артроз, ревматизм или остеохондроз.

Очень полезной являются водные процедуры в восточной бане для дыхательных путей. Благодаря невысокой температуре при 100% влажности дышать в турецкой бане легко. Посещения хамама показаны людям, страдающими хроническими бронхитами. Длительное и очень комфортное прогревание тела способствует укреплению иммунитета. Это значит, что может удастся повысить устойчивость организма в период распространения сезонных респираторных-вирусных инфекций.

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